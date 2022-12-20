بطولة الرابطة الثانية (الجولة الثامنة) : النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مقابلات الدفعة الاولى من منافسات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم :



الثلاثاء 20 ديسمبر 2022

المجموعة الاولى

ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين

اولمبيك مدنين-النادي البنبلي 4-1

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

امل الرقبة بتطاوين-امل جربة 2-2

ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية- مستقبل المحمدية 1-صفر

ملعب قربة

النادي القربي-مستقبل قابس 1-صفر

ملعب رادس البلدي

النجم الرادسي-مستقبل وادي الليل صفر-صفر

ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى

مستقبل المرسى-شبيبة القيروان 1-1



الترتيب

1-شبيبة القيروان 15 8

2-مستقبل المرسى 13 8

-النادي القربي 13 8

4-امل الرقبة 12 8

-مستقبل وادي الليل 12 8

6-جندوبة الرياضية 10 8

-النجم الرادسي 10 8

8-امل جربة 9 8

-مستقبل المحمدية 9 8

10-اولمبيك مدنين 8 8

-النادي البنبلي 8 8

12-مستقبل قابس 6 8



المجموعة الثانية

ملعب مساكن

هلال مساكن-الترجي الجرجيسي 1-4

الترتيب

1-نادي حمام الانف 19 7

2-قوافل قفصة 16 7

3-هلال مساكن 13 8

4-شبيبة العمران 12 7

5-القلعة الرياضية 11 7

6-الترجي الجرجيسي 10 8

7-سبورتينغ بن عروس 7 7

--مكارم المهدية 7 7

9-الملعب القابسي 6 7

-جمعية جربة 6 7

-سبورتينغ المكنين 6 7

--الملعب الصفاقسي 6 7



الاربعاء 21 ديسمبر 2022

ملعب حومة السوق

جمعية جربة-الملعب الصفاقسي

ملعب قابس

الملعب القابسي-نادي حمام الانف

ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين-شبيبة العمران

ملعب خواجة بالمهدية

مكارم المهدية-قوافل قفصة

ملعب القلعة الصغري

القلعة الرياضية-سبورتينغ بن عروس



