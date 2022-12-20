بطولة الرابطة الثانية (الجولة الثامنة) : النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مقابلات الدفعة الاولى من منافسات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم :
الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
المجموعة الاولى
ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين
اولمبيك مدنين-النادي البنبلي 4-1
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
امل الرقبة بتطاوين-امل جربة 2-2
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية- مستقبل المحمدية 1-صفر
ملعب قربة
النادي القربي-مستقبل قابس 1-صفر
ملعب رادس البلدي
النجم الرادسي-مستقبل وادي الليل صفر-صفر
ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
مستقبل المرسى-شبيبة القيروان 1-1
الترتيب
1-شبيبة القيروان 15 8
2-مستقبل المرسى 13 8
-النادي القربي 13 8
4-امل الرقبة 12 8
-مستقبل وادي الليل 12 8
6-جندوبة الرياضية 10 8
-النجم الرادسي 10 8
8-امل جربة 9 8
-مستقبل المحمدية 9 8
10-اولمبيك مدنين 8 8
-النادي البنبلي 8 8
12-مستقبل قابس 6 8
المجموعة الثانية
ملعب مساكن
هلال مساكن-الترجي الجرجيسي 1-4
الترتيب
1-نادي حمام الانف 19 7
2-قوافل قفصة 16 7
3-هلال مساكن 13 8
4-شبيبة العمران 12 7
5-القلعة الرياضية 11 7
6-الترجي الجرجيسي 10 8
7-سبورتينغ بن عروس 7 7
--مكارم المهدية 7 7
9-الملعب القابسي 6 7
-جمعية جربة 6 7
-سبورتينغ المكنين 6 7
--الملعب الصفاقسي 6 7
الاربعاء 21 ديسمبر 2022
ملعب حومة السوق
جمعية جربة-الملعب الصفاقسي
ملعب قابس
الملعب القابسي-نادي حمام الانف
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين-شبيبة العمران
ملعب خواجة بالمهدية
مكارم المهدية-قوافل قفصة
ملعب القلعة الصغري
القلعة الرياضية-سبورتينغ بن عروس
الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
المجموعة الاولى
ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين
اولمبيك مدنين-النادي البنبلي 4-1
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
امل الرقبة بتطاوين-امل جربة 2-2
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية- مستقبل المحمدية 1-صفر
ملعب قربة
النادي القربي-مستقبل قابس 1-صفر
ملعب رادس البلدي
النجم الرادسي-مستقبل وادي الليل صفر-صفر
ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
مستقبل المرسى-شبيبة القيروان 1-1
الترتيب
1-شبيبة القيروان 15 8
2-مستقبل المرسى 13 8
-النادي القربي 13 8
4-امل الرقبة 12 8
-مستقبل وادي الليل 12 8
6-جندوبة الرياضية 10 8
-النجم الرادسي 10 8
8-امل جربة 9 8
-مستقبل المحمدية 9 8
10-اولمبيك مدنين 8 8
-النادي البنبلي 8 8
12-مستقبل قابس 6 8
المجموعة الثانية
ملعب مساكن
هلال مساكن-الترجي الجرجيسي 1-4
الترتيب
1-نادي حمام الانف 19 7
2-قوافل قفصة 16 7
3-هلال مساكن 13 8
4-شبيبة العمران 12 7
5-القلعة الرياضية 11 7
6-الترجي الجرجيسي 10 8
7-سبورتينغ بن عروس 7 7
--مكارم المهدية 7 7
9-الملعب القابسي 6 7
-جمعية جربة 6 7
-سبورتينغ المكنين 6 7
--الملعب الصفاقسي 6 7
الاربعاء 21 ديسمبر 2022
ملعب حومة السوق
جمعية جربة-الملعب الصفاقسي
ملعب قابس
الملعب القابسي-نادي حمام الانف
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين-شبيبة العمران
ملعب خواجة بالمهدية
مكارم المهدية-قوافل قفصة
ملعب القلعة الصغري
القلعة الرياضية-سبورتينغ بن عروس
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