بطولة الرابطة الاولى (الجولة 2-مبارتان مؤجلتان) : النتائج و الترتيب


Publié le Mercredi 14 Decembre 2022 - 16:43 قراءة: 1 د, 11 ث
      
في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب المباراتين المؤجلتين لحساب الجولة الثانية ذهابا من منافسات المجموعتين الاولى والثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:
الاربعاء 14 ديسمبر


المجموعة الاولى
..

.

ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي 1 حسين علي (90 زائد2)
-الملعب التونسي 1 اسامة السهيلي (50)
..
...

الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
1-النجم الساحلي 13 5 4 1 0 14 4
2-الترجي الرياضي 11 5 3 2 0 7 2
3-هلال الشابة 7 7 2 1 4 7 8
--الملعب التونسي 7 6 1 4 1 7 6
--امل حمام سوسة 7 7 1 4 2 3 9
6-اتحاد تطاوين 6 6 1 3 2 4 7
7-النادي البنزرتي 5 6 1 2 3 5 9
8-النادي الصفاقسي 3 4 0 3 1 2 4

المجموعة الثانية
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري 3 هيكل الشيخاوي (3) (66)/محمد امين بوزيان (55)
النادي الافريقي صفر

الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
الاتحاد الرياضي المنستيري 13 6 4 1 1 8 2
الاتحاد الرياضي بنقردان 12 6 4 0 2 5 2
الأولمبي الباجي 11 7 3 2 2 8 6
المستقبل الرياضي بسليمان 9 6 2 3 1 4 4
المستقبل الرياضي بالرجيش 6 7 1 3 3 2 4
النجم الرياضي بالمتلوي 6 7 1 3 3 3 7
أولمبيك سيدي بوزيد 5 5 1 2 2 5 6
النادي الإفريقي 2 4 0 2 2 2 6


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 258417



World cup
  20:00 Maroc - France

En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 14 ديسمبر 2022 | 20 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:06 14:47 12:21 07:24 05:51
Babnet
22°
 Babnet26° Babnet % 56 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
7.72 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1828°-1722°-1520°-1419°-13
  • Avoirs en devises
    21800,0

  • (13 dec)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,34916 DT        1$ =3,17064 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 dec)   1143,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   