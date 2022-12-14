بطولة الرابطة الاولى (الجولة 2-مبارتان مؤجلتان) : النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب المباراتين المؤجلتين لحساب الجولة الثانية ذهابا من منافسات المجموعتين الاولى والثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:

الاربعاء 14 ديسمبر







المجموعة الاولى

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ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي 1 حسين علي (90 زائد2)

-الملعب التونسي 1 اسامة السهيلي (50)

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الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 13 5 4 1 0 14 4

2-الترجي الرياضي 11 5 3 2 0 7 2

3-هلال الشابة 7 7 2 1 4 7 8

--الملعب التونسي 7 6 1 4 1 7 6

--امل حمام سوسة 7 7 1 4 2 3 9

6-اتحاد تطاوين 6 6 1 3 2 4 7

7-النادي البنزرتي 5 6 1 2 3 5 9

8-النادي الصفاقسي 3 4 0 3 1 2 4



المجموعة الثانية

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري 3 هيكل الشيخاوي (3) (66)/محمد امين بوزيان (55)

النادي الافريقي صفر



الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

الاتحاد الرياضي المنستيري 13 6 4 1 1 8 2

الاتحاد الرياضي بنقردان 12 6 4 0 2 5 2

الأولمبي الباجي 11 7 3 2 2 8 6

المستقبل الرياضي بسليمان 9 6 2 3 1 4 4

المستقبل الرياضي بالرجيش 6 7 1 3 3 2 4

النجم الرياضي بالمتلوي 6 7 1 3 3 3 7

أولمبيك سيدي بوزيد 5 5 1 2 2 5 6

النادي الإفريقي 2 4 0 2 2 2 6





ملعب الطيب المهيري بصفاقسالنادي الصفاقسي 1 حسين علي (90 زائد2)-الملعب التونسي 1 اسامة السهيلي (50)1-النجم الساحلي 13 5 4 1 0 14 42-الترجي الرياضي 11 5 3 2 0 7 23-هلال الشابة 7 7 2 1 4 7 8--الملعب التونسي 7 6 1 4 1 7 6--امل حمام سوسة 7 7 1 4 2 3 96-اتحاد تطاوين 6 6 1 3 2 4 77-النادي البنزرتي 5 6 1 2 3 5 98-النادي الصفاقسي 3 4 0 3 1 2 4المجموعة الثانيةملعب مصطفى بن جنات بالمنستيرالاتحاد المنستيري 3 هيكل الشيخاوي (3) (66)/محمد امين بوزيان (55)النادي الافريقي صفرالاتحاد الرياضي المنستيري 13 6 4 1 1 8 2الاتحاد الرياضي بنقردان 12 6 4 0 2 5 2الأولمبي الباجي 11 7 3 2 2 8 6المستقبل الرياضي بسليمان 9 6 2 3 1 4 4المستقبل الرياضي بالرجيش 6 7 1 3 3 2 4النجم الرياضي بالمتلوي 6 7 1 3 3 3 7أولمبيك سيدي بوزيد 5 5 1 2 2 5 6النادي الإفريقي 2 4 0 2 2 2 6