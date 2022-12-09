هيئة الانتخابات: اعتماد توقيت استثنائي لفتح وغلق بعض مراكز الاقتراع خلال الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022

افادت هيئة الانتخابات انه تقرر اعتماد توقيت استثنائي لفتح وغلق بعض مراكز الاقتراع في عدد من الدوائر الانتخابية بمناسبة الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022.





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وأضافت الهيئة في بلاغ اليوم الجمعة، أنه سيتم اعتماد توقيت استثنائي من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء، وذلك بمراكز الاقتراع بالدوائر الانتخابية جربة حومة السوق وجربة ميدون وجربة اجيم وجرجيس، وذلك اعتبارا لخصوصية المناطق التابعة لهذه الدوائر الانتخابية.وياتي اعتماد هذا التوقيت الاستثنائي وفق ما صرح به نائب رئيس الهيئة التليلي المنصري لوكالة تونس افريقيا للانباء،بطلب من التونسيين اليهود بجربة بسبب تزامن الاقتراع للانتخابات التشريعية يوم السبت ، مع الاحتفال باليوم الديني لليهود التونسيين والذي ينطلق من مساء يوم الجمعة ويتواصل الى غايةالساعة الخامسة من يوم السبت.واضاف المنصري ان هيئة الانتخابات استجابت لهذا الطلب، حسب الصلاحيات الممنوحة لها باعتماد توقيت استثنائي لبعض مراكز الاقتراع بالنظر لخصوصية بعض الدوائر الانتخابية.كما تقرر وفق بلاغ الهيئة اعتماد توقيت استثاني من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الرابعة مساء بعدد من الدوائر الانتخابية في كل من القصرين وسيدي وبوزيد وجندوبة والكاف وسليانة، وذلك لدواع امنية حسب ما جاء في البلاغ ذاته. وقد تم اعتماد هذا التوقيت الاستثنائي بهذه المناطق الحدودية في مواعيد انتخابية سابقة لدواع أمنية.وقد اوردت هيئة الانتخابات على صفتحها الرسمية جدولا مفصلا في الدوائر الانتخابية المعنية باعتماد توقيت استثنائي لفتح وغلق مراكز الاقتراع في عدد من الدوائر الانتخابية.ونص الامر عدد 928 لسنة 2022 المؤرخ في 7 ديسمبر 2022 المتعلق باتمام الامر عدد 710، في فصله الاول على ان تنطلق عملية الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا، وتختتم على الساعة السادسة مساء، ويمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعتماد توقيت استثنائي لبعض مراكز الاقتراع بالنظر لخصوصية بعض الدوائر الانتخابية.ويتعلق الامر عدد 710 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022، بدعوة الناخبين لانتخابات اعضاء مجلس نواب الشعب يوم 17 ديسمبر2022.