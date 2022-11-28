كأس العالم قطر 2022.. ثنائية فرنانديز في شباك الأوروغواي تحمل البرتغال إلى ثمن النهائي

تأهل المنتخب البرتغالي للدور ثمن النهائي من نهائيات كأس العالم قطر 2022، رسميا، وذلك بعد فوزه على منتخب الأوروغواي بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب لوسيل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.





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سجل هدفي المباراة برونو فرنانديز، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الدقيقتين (54) و(90+1 من ركلة جزاء) ليرفع المنتخب البرتغالي رصيده للنقطة السادسة في صدارة المجموعة، فيما بقي منتخب الأوروغواي بنقطة واحدة.وقدم المنتخب البرتغالي مباراة جيدة في الشوط الثاني، بعد أن أنهى المنتخبان الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف، في مباراة مغلقة تماما على الجانبين لم تفلح فيها المحاولات الفردية أو الجماعية.وشهد الشوط الأول فرصتين، واحدة للمنتخب البرتغالي عن طريق برونو فرنانديز، وأخرى للأوروغواي عن طريق بنتانكور الذي تخطى متوسطي الدفاع البرتغالي وواجه المرمى ليتصدى له الحارس ديوغو كوستا ويحبط هجمته.وفي الشوط الثاني عاد المنتخبان لأسلوب اللعب المغلق مرة أخرى، وحاول جواو فيليكس التهديف في المرمى من تمريرة برناردو سيلفا غير أنه سدد الكرة في الشباك الجانبية كأبرز الفرص في الدقيقة 52، لتأخذ المباراة بعدها طابعا مثيرا بين المنتخبين.ونجح المنتخب البرتغالي في الوصول للشباك من هجمة منظمة حول منها برونو فرنانديز كرة في الزاوية البعيدة قفز معها رونالدو لتسكن الشباك هدفا للبرتغال احتسب للاعب برونو بعد أن دخلت الكرة الشباك ولم يغير رونالدو اتجاهها غير أنه شتت انتباه الحارس، في الدقيقة 54.وحاول المنتخب الأوروغواياني العودة للمباراة بعد الهدف بالهجوم المتواصل على مرمى البرتغال بعد تعزيز المدرب لصفوف الفريق باللاعبين سواريز وماكسي غوميز ليسيطر المنتخب على المباراة ويهدد المرمى البرتغالي بالعديد من الكرات، كانت أبرزها للاعب ماكسي غوميز الذي سدد كرة قوية ردها القائم الأيسر لمرمى البرتغال.وكثف المنتخب الأوروغواياني هجماته على المرمى بحثا عن التعادل وكاد سواريز أن يصل للشباك غير أن الحارس ديوغو كوستا تصدى للكرة وحرمه من تعديل النتيجة.وشهدت المباراة ضغطا أوروغوايانيا كبيرا على مرمى البرتغال نجح روبن دياس وبيبي في إبطال مفعوله ومن خلفهم الحارس ديوغو كوستا.ولجأ المنتخب البرتغالي للدفاع الكامل مع الاعتماد على المرتدات التي لم تشكل خطرا على مرمى الأوروغواي حتى أجرى المدرب البرتغالي تبديلا بالدفع باللاعبين لياو وماتيو نونيز.ونجح برونو فرنانديز في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 90 من المباراة أثبتت صحتها تقنية الـ/فار/، سددها بنجاح مسجلا هدفا ثانيا أمن الفوز للمنتخب البرتغالي، الذي رفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، والتأهل للدور ثمن النهائي.