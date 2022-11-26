الحرص المشترك على مزيد دعم التعاون وتكريس التشاور محور محادثة بين رئيس الدولة ووزير الخارجية الجزائري

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم السبت بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة، بصفته مبعوثا خاصا من رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون.





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وتطرقت المحادثة، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، إلى الروابط الأخوية الوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على مزيد تدعيمها، وفتح آفاق واعدة للتعاون وفق رؤى وتصورات جديدة، فضلا عن تعميق الحوار وتكريس سنة التشاور المتواصل والتنسيق المستمر.كما مثل اللقاء مناسبة لمتابعة مخرجات القمة العربية الأخيرة المنعقدة بالجزائر، واستعراض جملة من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد شارك في الدورة 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي انعقد يومي 1 و 2 نوفمبر الجاري بالجزائر.