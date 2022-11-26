رئيسة الحكومة توجه منشورا حول "التزام الادارة بواجب الحياد بمناسبة الانتخابات التشريعية "

وجهت رئيسة الحكومة مؤخرا منشورا ، الى الوزراء والولاة ورؤساء البلديات والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، تضمن دعوة الى التزام الادارة بواجب الحياد بمناسبة الانتخابات التشريعية القادمة وذلك احتراما للدستور والقانون الانتخابي

وتطرق هذا المنشور الوارد على الصفحة الرسمية "فايسبوك" للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى مبادئ حياد الادارة العمومية الواردة في القانون الانتخابي وحياد اماكن العبادة ووسائل الاعلام الوطنية والمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين



..



.

.. ...

وتمت في هذا الصدد الاشارة الى تحجير توزيع وثائق او نشر شعارات او خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية وذلك مهما كان شكلها او طبيعتها بالادارة والمؤسسات والمنشآت العمومية من قبل رئيس الادارة او الاعوان العاملين بها او منظوريها او الموجودين بها وتحجير استعمال الوسائل والموارد العمويية لفائدة المترشحينكما جاء في المنشور تحجير الدعاية الانتخابية بمختلف اشكالها بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبدور العبادة والقاء الخطب والمحاضرات او توزيع اعلانات او وثائق او القيام باي نشاط دعائي بهاودعت رئيسة الحكومة في هذا الاطار، الى الزام السلطة ذات النظر باتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد والزام رئيس الادارة الذي تبين له مخالفة واجب الحياد تحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا بالمؤيدات اللازمة واحالة نسخة منه الى هيئة الانتخاباتكما جاء في المنشور الدعوة الى ضرورة التقيد باحكام الدستور والقانون والامتناع عن استعمال اعوان الدولة لوسائل السلطة العمومية وللموارد العمومية في حملة المترشحين الى جانب ضرورة التعامل بكل تجرد ودون تمييز مع كافة المترشحين وعدم الانحياز مع اي منهم واستعمال موارد الدولة لفائدة احدهم او ضده وتجنب كل ما من شانه ان يؤثر على ارادة الناخبين طيلة فترة الحملة