فرقة الشرطة العدلية بنابل تفكك شبكتين لترويج المخدرات وتحجز اكثر من 8 كغ زطلة وحبوب مخدرة

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بنابل خلال عمليات للتصدي لترويج المخدرات من تفكيك شبكتين لترويج المخدرات تنشطان بمعتمديات نابل وبني خيار والمعمورة وبنقردان، ومن حجز نحو 8 كغ من القنب الهندي //الزطلة// وكمية من الحبوب المخدرة ومبالغ مالية، وفق ما اكدته مصادر امنية مطلعة ل"وات".





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وذكرت ذات المصادر الى ان فرقة الشرطة العدلية تمكنت ليلة امس الاربعاء، من تفكيك شبكة لترويج المخدرات تنشط بين مدينتي بني خيار والمعمورة ومن ايقاف 4 ضالعين في هذه الشبكة وحجز 42 صفيحة من مخدر "الزطلة" تقدر بحوالي 8 كغ ومن حجز مبلغ مالي هام (قيمة الصفيحة في حدود 3 الاف دينار).وابرزت في السياق ذاته ان فرقة الشرطة العدلية كانت قد اطاحت في الايام الاخيرة بعناصر شبكة اولى لترويج المخدرات تنشط بين مدن نابل وبني خيار وبني قردان، من اين يقع جلب الاقراص المخدرة، ومن ايقاف افراد هذه العصابة المتكونة من 11 شخصا ومن حجز مجموع 39 قطعة من مخدر"الزطلة" المعدة للترويج ومبالغ مالية وكمية من الاقراص المخدرة.واوضحت ان الموقوفين الضالعين في الشبكتين احيلوا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين في شانهم.