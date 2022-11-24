صفاقس: مشاركة مرتقبة لقرابة 30 مؤسسة تونسية في معرض ليبيا للنفط والغاز والطاقات المتجددة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري


Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 - 10:30 قراءة: 0 د, 57 ث
      
ينتظر أن تسجل قرابة 30 مؤسسة حضورها في معرض ليبيا للنفط والغاز والطاقات المتجددة «Libya Oil, Gas and Renewable Energies » التي تحتضنها العاصمة الليبية طرابلس من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار مشاركة تونسية تعتزم غرفة التجارة والصناعة لصفاقس تنظيمها بالمناسبة.


وقالت الغرفة في بلاغ صحفي أصدرته مساء أمس الأربعاء إن تنظيمها لهذه المشاركة التونسية يندرج ضمن مساعيها المتواصلة "لتوطيد علاقاتها الاقتصادية المتميزة وتحقيق نجاحاتها المعهودة مع الشقيقة ليبيا".

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ويُعدّ هذا المعرض فرصة هامة لرجال الأعمال التونسيين لعرض منتجاتهم وخدماتهم في السوق الليبية ولبحث سبل التعاون ولقاء أصحاب الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب، وتنشط المؤسسات التونسية التي أعربت عن عزمها المشاركة في هذه التظاهرة الدولية في قطاعات النفط والغاز والطاقات المتجددة والخدمات البترولية والصيانة وقطع الغيار والمواد الخام والطلاء والتامين والأمن والسلامة والتموين والنقل الشحن والمناولة والتصريح الجمركي.

كما سيحتوي برنامج غرفة التجارة والصناعة لصفاقس خلال هذه المشاركة التونسية، على تنظيم لقاءات أعمال وشراكة لفائدة المشاركين التونسيين بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة لطرابلس التي ستستقبل الوفد التونسي، وذلك "تدعيما لآفاق التعاون التونسي الليبي في قطاع حيوي ذي أهمية رئيسية، خاصة بعد تداعيات الحرب الأوكرانية وتأثيرها الواضح في نقص الموارد الطاقية وارتفاع الأسعار في السوق العالمية".
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