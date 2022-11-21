تونس وبورندي توقعان اتفاقية تعاون في مجال التطوير التكنولوجي والصناعي

وقعت تونس وجمهورية بورندي، يوم الأحد على هامش انعقاد القمة 18 للفرنكوفونية بجربة، على اتفاقية تعاون بين حكومتي البلدين في مجال التطوير التكنولوجي والصناعي.

ووقّع الاتفاقية وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي و وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي بجمهورية بورندي، البيرت شينجيرو.



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وذكرت الوزارة في بلاغ ان التوقيع على هذه الاتفاقية "ينسجم مع المحور الرئيسيّ لقمة جربة".واتفق الوزيران على إجراء مشاورات بين مسؤولي البلدين لمزيد البحث عن فرص للتعاون وتوسيع آفاقه وتطوير آلياته.ووفق البلاغ، بحث الجرندي مع نظيره البورندي أبرز القضايا المطروحة على قمة جربة، حيث تمّ التأكيد على ضرورة البحث عن مقاربات جديدة لمعالجة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية ومستويات التنمية الاقتصادية بين مختلف الدول والمجتمعات داخل الفضاء الفرنكوفوني.ومن جانبه، أعرب الوزير البورندي عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الثنائي مع تونس وتنويعه، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين .وأشاد شينجيرو بنجاح تونس في تنظيم واحتضان موعدين دوليين هامّين في فترة زمنية وجيزة، في إشارة إلى قمة تيكاد 8 والقمة 18 للفرنكوفونية، مُثنيا على ما وفّره هذان الموعدان للدول الإفريقية من فرص سانحة للحوار المتواصل.