شاكر مفتاح يدرب نادي الاولمبي الليبي خلفا لطارق ثابت


Publié le Samedi 19 Novembre 2022 - 20:14 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تعاقد المدرب التونسي شاكر مفتاح مع نادي الأولمبي الزاوية الليبي خلفا لمواطنه طارق ثابت.
وكان الفريق الليبي اعلن عن فك الارتباط بالتراضي مع كل من المـدرب التونسي طـارق ثابت و مواطنه مـدرب الحـراس محمد الزوابي .

ويذكر ان شاكر مفتاح كان خاض اخر تجربة تدريبية له مع اتحاد بن قردان وسبق له ان درب عدة فرق عربية تونسية في السنوات الماضية منها بالخصوص الاولمبي الباجي ونجم المتلوي ومستقبل سليمان وترجي جرجيس

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257005



World cup
  j-1

En continu...

Toutes les news...
السبت 19 نوفمبر 2022 | 24 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:10 14:49 12:12 07:01 05:31
Babnet
17°
 Babnet21° Babnet % 51 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1718°-1320°-1421°-1319°-15
  • Avoirs en devises
    21858,9

  • (18 nov)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,35000 DT        1$ =3,20305 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 nov)   763,3 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   