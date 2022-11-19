شاكر مفتاح يدرب نادي الاولمبي الليبي خلفا لطارق ثابت

تعاقد المدرب التونسي شاكر مفتاح مع نادي الأولمبي الزاوية الليبي خلفا لمواطنه طارق ثابت.

وكان الفريق الليبي اعلن عن فك الارتباط بالتراضي مع كل من المـدرب التونسي طـارق ثابت و مواطنه مـدرب الحـراس محمد الزوابي .





ويذكر ان شاكر مفتاح كان خاض اخر تجربة تدريبية له مع اتحاد بن قردان وسبق له ان درب عدة فرق عربية تونسية في السنوات الماضية منها بالخصوص الاولمبي الباجي ونجم المتلوي ومستقبل سليمان وترجي جرجيس



