سليانة: تفكيك عصابة مختصة  في مسك وترويج "الزطلة" في الولاية وفي ولايات مجاورة والإحتفاظ  ب4 أشخاص و إدراج قاصر بالتفتيش

تمكن أعوان وإطارات فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسليانة ، مساء أمس الخميس، وبعد إستشارة النيابة العمومية من تفكيك عصابة مختصة في مسك وترويج مادة القنب الهندي "الزطلة" في كامل معتمديات الولاية وفي ولايات مجاورة.





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وقد تم، وفق ما افاد به مصدر امني "وات"، الإحتفاظ ب4 أشخاص أعمارهم تتراوح بين 16 و40 سنة و إدراج طفل قاصر بالتفتيش، وذلك من أجل مسك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" بنية الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانونيا و المسك بنية الإستهلاك الشخصي و إستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول" ب"وأوضح أن معلومات توفرت لفرقة الشرطة العدلية بسليانة مفادها تعمد مجموعة من الأشخاص من ذوي السوابق العدلية ترويج المخدرات في صفوف المواطنين والتلاميذ، فتم نصب كمين، والقبض بداية على وسيط في بيع المخدرات اعترف في ما بعد بإدمانه واستهلاكه لهذه المادة، و التزود بها لدى 3 أشخاص يعرفون بإتجارهم بالمادة المخدرة، واشار المصدر الامني الى استغلال المجموعة لطفل قاصرفي بيع المخدرات لدى التلاميذ والعموموأضاف ذات المصدر أنه وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بسليانة، تم التحول إلى منزل الطفل القاصر والعثور على 8 قطع متفاوتة الحجم ملفوفة بأوراق الألومنيوم وبالتحول إلى منزل الثاني تم إلقاء القبض عليه بعد العثور على قطعة صغيرة الحجم بنية اللون يشتبه في كونها مادة مخدرة داخل طيات ثيابه، وتم بالتحول إلى منزل الثالث القاء القبض عليه والعثور على مبلغ مالي قيمته 267 دينار وقد تبين أنه محل 3 مناشير تفتيش، كما تم القاء القبض على الشخص الرابع بعد التحول الى منزله اين تم العثور على بقايا 3 سجائر محشوة بمادة "الزطلة" وألة حادة معدة لقص المادة المخدرة .