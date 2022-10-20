اذن اليوم الخميس قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بمدنين المتعهد بملف حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية بسواحل جرجيس التي فقد فيها 18 من ابناء المنطقة غلق مقبرة التي تعرف بحديقة افريقيا وتواصل عملية تامينها وذلك الى حين اتمام اجراءات البحث والتساخير المتعلقة بالقضية للوقوف على ظروف وملابسات الحادثة واية اخلالات رافقتها وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ومساعد وكيل الجمهورية عرفات المبسوط.





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كما حدد قاضي التحقيق عددا من القبور التي طرحت شكوكا لدى اهالي المفقودين لاعادة فتحها واخراج الجثث منها تحت اشرافه ثم اتمام باقي الاجراءات بشانها من رفع عينات وتحليلها والنظر في مدى مطابقتها مع عائلاتها وفق نفس المصدر .كما حدد قاضي التحقيق عددا من القبور التي طرحت شكوكا لدى اهالي المفقودين لاعادة فتحها واخراج الجثث منها تحت اشرافه ثم اتمام باقي الاجراءات بشانها من رفع عينات وتحليلها والنظر في مدى مطابقتها مع عائلاتها وفق نفس المصدر .وجاءت هذه القرارات على اثر زيارة قاضي التحقيق المتعهد بالقضية الى المقبرة رفقة ممثل عن النيابة العمومية والشرطة الفنية اطلع خلالها على محتوياتها وتوثيقها .وسيشرع قاضي التحقيق الاول بداية من يوم غد الجمعة في اولى جلسات الاستماع التي ستشمل عدة اطراف من اهالي المفقودين والضحايا وغيرهم من المشمولين بالتحقيق.يذكر ان مقبرة حدائق افريقيا التي تعرف بجرجيس ب مقبرة من لفظهم البحر من المهاجرين والغرباء اصبحت محل اهتمام المجتمع المدني بجرجيس واهالي مفقودي حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية بسواحل جرجيس وخاصة بعد العثور على 4 جثث مقبورة بها تم اعادة اخرتجها وبتحليلها جينيا تاكد انها لاربعة من المفقودين لتصبح المقبرة قبلة اهالي المفقودين للبحث بين قبورها على تواريخ الدفن وعن اية اشارة قد تحيلهم على فترة حصول الفاجعة .وقد احدثت المقبرة ببادرة من فنان جزائري سنة 2021 .