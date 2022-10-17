نوفل عميرة: توزيع تدريجي للقاح النزلة الموسمية انطلاقا من اليوم الاثنين

تم استيراد حوالي 300 ألف جرعة من لقاح النزلة الموسمية سيقع توزيع 200 ألف جرعة منها لفائدة القطاع الخاص مقابل 100 ألف جرعة للقطاع العام حسب تصريح الكاتب العام للنقابة العامة للصيدليات الخاصة نوفل عميرة





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وأضاف نوفل عميرة في تصريحه ل (وات) اليوم أن لقاح النزلة الموسمية سيتم توزيعه بصفة تدريجية انطلاقا من اليوم الاثنين 17 أكتوبر الجاري وعلى امتداد يومين بسعر يناهز 46 دينارا.ولفت الى أن ثمن حقنة النزلة الموسمية انخفض هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة التي فاق ثمنها 50 دينارا إلا أنها رغم ذلك حافظت على تعزيز تركيبتها بمكونات جديدة من شأنها أن تحمي من جميع المتحورات الفيروسية للنزلة الموسيمية.ودعا كاتب عام النقابة العامة للصيدليات الخاصة جميع المواطنين الذين فاقت أعمارهم 60 سنة والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة الى الإقبال على تلقي تلقيح النزلة الموسمية نظرا لنجاعته العالية خاصة وأن هذه العملية شهدت عزوفا كبيرا من قبل المواطنين خلال السنة الفارطة .يذكر أن رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة علي بصيلة كان قد أفاد في تصريح سابق ل(وات) أنه سيتمّ للمرة الأولى تسجيل الملقحين ضد النزلة الموسمية في منظومة ايفاكس حيث أن الصيدلي سيتولى إثر قيامه بعملية التطعيم تسجيل الملقحين في هذه المنظومة من أجل المتابعة ومنح شهادة تلقيح للاستظهار بها عند الحاجة.