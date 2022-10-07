وزارة اليبئة توقع مع اطراف شريكة مذكرة تفاهم لمساعدة المدن الافريقية على ادارة النفايات

أمضت وزارة البيئة ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي امس الخميس، مذكرة تفاهم حول " برنامج تدعيم قدرات المدن الإفريقية لإدارة النفايات" للفترة 2022-2025.





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ويهدف هذا البرنامج التكويني، الذي سينطلق سنة 2023 إلى تعزيز قدرات البلدان المشاركة في مجال التصرف في النفايات الصلبة وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة في إفريقيا، وفق بلاغ اصدرته الوزارة الجمعة.وسيرتكز على تبادل الخبرات بين البلدان الإثني عشر المشاركة وبمساهمة ودعم كل من المؤسسات والخبراء التونسيين العاملين في هذا الميدان و"برنامج الأمم المتحدة للإسكان" والمنصة الإفريقية للمدن النظيفة والأطراف الفاعلة اليابانية في هذا المجال.ويأتي الإعلان عن هذا البرنامج على هامش انعقاد كل من مؤتمر طوكيو للتنمية بإفريقيا تيكاد 8 والاجتماع العام للمنصة الإفريقية للمدن النظيفة المنعقد في شهر جويلية 2022.وانتظم حفل توقيع الاتفاقية، التي تندرج في اطار التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بمقر وزارة البيئة بحضور ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تونس، شو هاي اوينو والمديرة العامة لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، قميرة بن جنات مزالي.