اضطراب في توزيع الماء الأربعاء بعدد من مناطق ولاية تونس

تسجل كل من شوارع 20 مارس والحرية والحبيب بوقطفة بباردو وباب سعدون وبرج زوارة والهضبة الاستشفائية (ولاية تونس)، الاربعاء، اضطرابا في توزيع الماء الصالح للشرب، منذ الساعة الثالثة بعد الزوال، وفق ما أكدته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه

ورجّحت الشركة، في بلاغ لها، استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة العاشرة ليلا من نفس اليوم الأربعاء





وعزت هذا الاضطراب في الماء الى حصول عطب مفاجئ ظهر الأربعاء على القناة الرئيسية للتوزيع قطر 600 مم على مستوى منطقة العمران (ولاية تونس)



