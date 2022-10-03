فاعلون اقتصاديون من تونس وتشيكيا يؤكدون توفر فرص مشتركة للتصدير والاستثمار

أجمع عدد من الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والتشيكيين على توفر فرص كبيرة في التصدير والاستثمار امام الشركات وذلك في عدة قطاعات ذات الاهتمام المشترك بما يمكن من دعم التبادلات التجارية وخلق استثمارات جديدة في كلا البلدين.





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وأكدوا خلال ندوة عن بعد نظمتها كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية "كوناكت الدولية"، الاثنين، حول " الفرص الاقتصادية للتبادل التجاري والاستثماري بين تونس وجمهورية التشيك"، أنّ حجم الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها جمهورية تشيكيا جعلها من الوجهات الجاذبة للاستثمار.وقال رئيس "كوناكت"، طارق الشريف، في هذا الصدد، ان تونس بخبراتها في عدد من المجالات يمكن ان تصبح شريكا مهما للشركات التشيكية لا سيما في قطاعات الفلاحة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الرقمية والصناعات الغذائية خاصة في وقت زادت فيه التبادلات التجارية بين البلدين بشكل ملحوظ.ودعا الشريف الى ضرورة تعزيز المجهودات لزيادة وتنويع العلاقات التجارية والاستثمارية مع تشيكيا وتكثيف التعاون في هذه المجالات في السنوات القادمة خاصة للأسواق الأفريقية.وبلغت المبادلات التجارية بين تونس وجمهورية التشيك في سنة 2021 حوالي 560 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة بنسبة 31.3 بالمائة. وقدرت الصادرات ب239 مليون دينار (زيادة ب28.3 بالمائة) والواردات ب 321 مليون دينار (زيادة ب33.5 بالمائة)، وفق بيانات قدمها رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين.وأكدت سفيرة تونس بجمهورية التشيك، يسرى سويدن، من جهتها، ان تشيكيا بموقعها في قلب أوروبا الوسطى واقتصادها الديناميكي الذي يعتبر من أكثر الاقتصادات تطورا في المنطقة، يمكن أن تصبح شريكا مهما للغاية بالنسبة لتونس التي تسعى الى تنويع شركائها الاقتصاديين.وأضافت ان تونس تمثل بالنسبة لتشيكيا بوابة الى ليبيا والى افريقيا بأكملها باعتبار موقعها الجيوستراتيجي على البحر الأبيض المتوسط وقربها من سوق الاتحاد الأوروبي، ومنظومتها التكنولوجية ورأس مالها البشري المؤهل.