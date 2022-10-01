الكنفدرالية الإفريقية:"نشجع الجزائر على الترشح لاحتضان كأس أمم إفريقيا-2025" /موتسيبي/

دعا رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) باتريس موتسيبي اليوم السبت , الجزائر إلى الترشح لاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا-2025, وذلك عقب قرار الهيئة الكروية القارية بسحب شرف التنظيم من دولة غينيا لعدم جاهزية المنشات الضرورية.

وأكد موتسيبي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم السبت بالجزائر العاصمة "أشجع الجزائر على تقديم ملف ترشحها لاحتضان نسخة 2025, أرغب في منحها تنظيم الدورة, الجزائر لم تستضف العرس القاري منذ فترة طويلة (منذ دورة 1990), حيث تمتلك منشآت من الطراز العالمي والجزائر لديها تاريخ في كرة القدم يفتخر به جميع الأفارقة".



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وفي ختام إجتماع عمل انعقد يوم امس الجمعة بين رئيس "الكاف" ومسؤولين غينيين رفيعي المستوى, قررت الهيئة القارية سحب تنظيم النسخة الـ35 من غينيا بسبب التأخر المسجل في بناء مختلف المنشآت التي يتطلبها كراس شروط الكنفدرالية الإفريقية.والتحق باتريس موتسيبي بالعاصمة الجزائرية اليوم السبت بمعية أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الكروية القارية من أجل حضور عملية سحب قرعة البطولة الإفريقية للأمم للاعبين المحليين شان-2022 (المؤجلة لـ2023) بالجزائر (13 و4 فيفري 2023) المقررة مساء اليوم بأوبيرا الجزائر.وأضاف "سوف نفتح مجال الترشح أمام الدول الإفريقية الراغبة في احتضان نهائيات كأس إفريقيا للأمم وهناك عشرة بلدان أبدت رغبتها في استضافة النسخة الـ24 لأبرز حدث كروي في القارة السمراء ومن الضروري أن تجري كأس إفريقيا في ملاعب من الطراز العالمي, يجب أن تكون كل الأمور في المستوى العالي".وحددت الكنفدرالية الإفريقية كراس شروط يضم معايير محددة بدقة, إذ أوضح موتسيبي "ستعمل لجنة التقييم وفق معايير مضبوطة وعلى كل بلد توفيرها بأمل نيل شرف التنظيم وأشجع أيضا السنغال بالاشتراك مع بلدان أخرى ولن نختار من أجل الاختيار فقط لأن التنافس سيكون شديدا بين عديد البلدان القادرة على توفير الشروط والمعايير المطلوبة مثل بوتسوانا وناميبيا مثلا اللذين يطمحان لإيداع ملف مشترك, هناك أيضا رواندا".وفي الأخير, شدد باتريس موتسيبي على نزاهة هيئته في عملية تعيين البلد المستضيف لكأس إفريقيا للأمم-2025.