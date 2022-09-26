بنزرت: إبرام عقود تدريب  20 شخصا  لنيل شهادة الكفاءة المهنية

افاد مدير مركز التدريب والتكوين المهني ببنزرت، مراد البكاري، انه تم خلال الاسبوع الجاري إبرام عقود تدريب 20 متكونا للإلتحاق بالتكوين العملي والمباشر بالمؤسسة التونسية الالمانية العالمية "فان لاك" المنتصبة بمنطقة سيدي سالم ببنزرت المدينة.





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وبين المصدر ذاته ان هذه العقود تندرج في اطار تنفيذ إتفاقية الشراكة المبرمة يوم 8 سبتمبر الجاري بين المركز وادارة المؤسسة ،والتي تنص على تكوين وتدريب 150 شخصا مباشرة بالمؤسسة عن طريق تكوين تطبيقي يخضع لتأطير مشترك بين خبراء وإطارات المركز والمؤسسة، في مستوى شهادة الكفاءة المهنية.وافاد مدير المركز "انه على الراغبين في التسجيل والإلتحاق بالتكوين في مستوى شهادة الكفاءة المهنية في إختصاص عون في صناعة الملابس مباشرة بالمؤسسة الصناعية، الولوج الى منصة الوكالة التونسية للتكوين المهني www.atfp.tn أو الإتصال مباشرة بمركز التكوين و التدريب المهني ببنزرت مشيرا الى ان المتكونين سيتحصلون على منحة شهرية ب300دينار مقدمة من قبل المؤسسة، طيلة مدة التدريب.يذكر ان اتفاقية الشراكة المبرمة بين مركز التكوين والتدريب المهني ببنزرت و مؤسسة "فان لاك" التونسية الألمانية، ترمي الى تكوين 150 شخصا لمدة سنتين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية عن طريق التدريب المهني المباشر بالمؤسسة، مع الحصول على منحة مالية شهرية تعادل 300 دينار من قبل المؤسسة وغيرها من الإضافات الهامة،بحسب تصريح سابق للمدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل ببنزرت بشير الجزيري.