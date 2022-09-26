الكاف: توريد 14 الف طنّ من السكر من الجزائر عبر المعبر الحدودي ساقية سيدي يوسف


Publié le Lundi 26 Septembre 2022 - 14:51 قراءة: 0 د, 34 ث
      
بلغت كميّات السكر التي تم توريدها من القطر الجزائري الشقيق عبر المعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف، إلى حدود اليوم الاثنين، 14 الف طنّ، وذلك من مجموع 20 ألف طنّ مبرمجة، وفق رئيس مصلحة الخزن والتوزيع بفرع الديوان التونسي للتجارة بالكاف نبيل القاسمي.
وأشارالقاسمي، في تصريح لـ"وات"، إلى أنه من المنتظر أن تصل باقي الكميات خلال الأسبوع الجاري، متوقّعا نهاية عملية الاستيراد يوم الاحد القادم على أقصى تقدير، وفق تأكيده.


هذا وينتظر توريد كميّة أخرى من السكر خلال شهر أكتوبر القادم من القطر الجزائري تقدّر بـ30 ألف طن أخرى، بما سيسهم في توفير حاجيات البلاد من هذه المادة الإستهلاكية الحيوية، سيما بعد الإعلان عن عودة منتظرة لنشاط معمل السكر بباجة خلال الأيام القادمة.

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