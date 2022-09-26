القصرين: القبض على شخصين بصدد ترويج مادة مخدّرة داخل محل لبيع المواد الغذائية بحي الزهور


Publié le Lundi 26 Septembre 2022 - 14:43 قراءة: 0 د, 24 ث
      
ألقت فرقة الشرطة العدلية ومصلحة النجدة ومركز الإستمرار بالقصرين المدينة، مساء أمس الأحد، القبض على نفرين بصدد ترويج مادة مخدرة داخل محل لبيع المواد الغذائية بحي الزهور في مدينة القصرين، وقد أذنت النيابة العمومية بالإحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة في شأنهما، وفق مصدر أمني بالجهة.
وذكر ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن عمليّة مداهمة المحل المذكور تمت بناء على معلومات توفرت لدى المصالح الأمنيّة حول المروّجين الاثنين واللّذين تم ضبطهما وبحوزتهما قطع من القنب الهندي، وفق تأكيده.

لطيفة



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