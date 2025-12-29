Babnet   Latest update 14:16 Tunis

ماجول يؤكد ان ما تحقق بين تونس والسعودية يظل أقل من الامكانيات، ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تدعو السعوديين الى الاستثمار في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69527fb883ab32.39098258_neijmkophglfq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Decembre 2025 - 14:16 قراءة: 1 د, 20 ث
      
قال رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ، ان ما تحقق من فرص للعمل بين تونس والسعودية يظل أقل من الطموحات والامكانيات ويتوجب اليوم التفكير في مجالات جديدة للتعاون في العديد من القطاعات الواعدة وذات الأولوية من خلال الاستفادة مما يوفره اقتصادي البلدين من مزايا تنافسية ومن رصيد الثقة لدى ممثلي القطاع الخاص في البلدين.

واكد خلال تدخله في اشغال ملتقى الاعمال السعودي التونسي المنعقد بالرياض امكانية تطوير التبادل التجاري الثنائي وتحقيق نقلة نوعية في مجال الاستثمار المشترك والتكامل الصناعي في القطاعات الهامة والاستراتيجية.



وشدد ماجول على ضرورة التعاطي مع التطورات التي يشهدها العالم والتي أثرت على الاسواق العالمية والسياسات الاقتصادية الحمائية، عبر وضع الآليات التي تحقق المصلحة المشتركة  وهو ما يتطلب التنسيق والتشاور في كل الأطر الثنائية.
 واكد ان تطلع المستثمرين وأصحاب المؤسسات لتحقيق قفزة نوعية في مسيرة التعاون الثنائي تمكن من توفير المناخ المشجع على دفع الاستثمار المشترك، يتطلب جملة من القرارات اهمها تطوير الاطار التشريعي للتعاون الاقتصادي التونسي السعودي باتجاه تسهيل المعاملات وتشجيع الاتستثمار المشترك وتمكين المستثمرين من الحوافز الضرورية لبعث المشاريع .
كما تتضمن المبادرات التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتجاوز صعوبات النقل البحري، وفق رئيس منظمة الاعراف.
ومن جهته ابرز مدير عام وكالة الاستثمار الخارجي، جلال الطبيب من خلال عرض تم تقديمه بالمناسبة، ان مناخ الاعمال في تونس في تحسن مستمر، وان الدولة التونسية تسعى الى جذب الاستثمارات الاجنبية التي تستمر في نسقها التصاعدي.
كما استعرض القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها لاسيما وان البلاد تضم كل القطاعات الرائدة والكفاءات المطلوبة والمؤهلات لحسن تسيير الاستثمارات والارتقاء بها.
ودعا الطبيب،  المستثمرين السعوديين الى الاستثمار في تونس مؤكدا استعداد كل الهياكل المعنية للمرافقة والمساندة  وتوفير كل الظروف الملائمة لانجاح المشاريع.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321051

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Angola CAN 2025 - Egypte CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Zimbabwe CAN 2025 - Afrique du Sud CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Comores CAN 2025 - Mali CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Zambie CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 29 ديسمبر 2025 | 9 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:14
14:53
12:28
07:31
05:59
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
17°-9
16°-9
16°-9
18°-9
  • Avoirs en devises 25475,1
  • (26/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38504 DT
  • (26/12)
  • 1 $ = 2,90350 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/12)     942,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/12)   26605 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026