سيدي بوزيد: الاحتفاظ بشخص وحجز عدد من رؤوس الأبقار للحد من ظاهرة تهريب الحيوانات

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، اليوم الأحد، بالاحتفاظ بشخص وتأمين محجوز يتمثل في رؤوس أبقار لدى مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة بسيدي بوزيد، إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية جابر غنيمي.





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وبين غنيمي ل"وات" أنه تم في اطار مكافحة ظاهرة تفاقم تهريب الحيوانات خارج التراب التونسي وخاصة الأبقار وما ينتج عنها من آثار وخيمة على الثروة الحيوانية وعلى الاكتفاء الذاتي الوطني وتوفر المنتوج من اللحوم والحليب ومشتقاته في السوق، ضبط شاحنة محملة بعدد من رؤوس الأبقار من طرف أعوان الأمن الوطني ببئر الحفي، من بينها رؤوس ابقار غير مرقمة وغير مصحوبة بشهادة الترقيم، والبقية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بوصل المسلك.وقامت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بفتح محضرين في الغرض الأول يتعلق بنقل أبقار غير مرقمة وغير مصحوبة بشهادة ترقيم طبقا للفصول 10 و32 و48 من القانون عدد 95 المؤرخ في 18أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية وبالانتاج الحيواني، والثاني يتعلق بمسك ونقل أبقار مجهولة المصدر غير مصحوبة بشهادة المسلك بنية التهريب طبق المنشور المشترك عدد 24 الصادر بتاريخ 30 أفريل 2018 عن وزير الفلاحة والداخلية والمالية والتجارة المتعلق بتنظيم عملية نقل الحيوانات وأحكام مجلة الديوانة.وسيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية حال استكمال الأبحاث لاتخاذ ما يتعين قانونا.