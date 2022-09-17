البطولة العربية للأندية البطلة والفائزة بالكؤوس لكرة اليد (الجولة الافتتاحية): الكويت الكويتي يفوز بصعوبة على مولدية الجزائر 35 - 34

حقق الكويت الكويتي فوزا صعبا على مولدية الجزائر بنتيجة 35 - 34 اليوم في الحمامات ضمن منافسات اليوم الأول من البطولة العربية للأندية البطلة والفائزة بالكأس ( المجموعة الثانية ) .

ويتبارى لاحقا اليوم لحساب نفس المجموعة الترجي الرياضي التونسي مع الزمالك المصري.



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ومن جهة اخرى فاز نادي السالمية الكويتي اليوم في مباريات الجولة الافتتاحية على الشارقة الاماراتي بنتيجة 25 - 23 وتقاسم صدارة المجموعة الأولى مع النادي الافريقي ( الفائز بالغياب على نادي سكيدة الجزائري ) .يذكر أن جميع الأندية المشاركة في الدور الاول ستتاهل الى ربع النهائي، حيث سيلاقي متصدر المجموعة الأولى رابع المجموعة الثانية، فيما سيلاقي صاحب المركز الثاني من كل مجموعة صاحب المركز الثالث في المجموعة الأخرى.تجدر الاشارة أنّ البطولة العربية للأندية البطلة والفائزة بالكأس مؤهلة لبطولة العالم للأندية سوبر غلوب 2022، التي ستحتضنها السعودية من 18 إلى 23 أكتوبر القادم.