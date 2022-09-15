حفيظ حفيظ: نسبة الزيادة في القطاع العام حددت ب5 بالمائة وسيقع صرف مبالغ للزيادة في أجور الوظيفة العمومية

وات - أعلن الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ اليوم الخميس عن توقيع الحكومة مع اتحاد الشغل اتفاق الزيادة في الأجور لسنوات 2023 و 2024 و 2025 بعد عصر اليوم الخميس





وكشف حفيّظ حفيظ في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن نسبة الزيادة في أجور القطاع العام ستكون بنسبة 5 بالمائة فيما سيقع صرف مبالغ للزيادة في أجور الوظيفة العمومية.وأوضح أن صرف الزيادة سيكون حسب الأصناف في قطاع الوظيفة العمومية، فيما ضبطت نسبة 5 بالمائة للزيادة في الأجور للقطاع العام على اعتبار أن صرف الأجور ليس متأتيا كليا من كتلة الأجورالتابعة لميزانية الدولة بل تساهم فيه ميزانية المؤسسات.واعتبر حفيظ أن التوصل الى اتفاق في الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام يلبّي الحد الأدنى المطلوب لافتا الى أن المنظمة الشغيلة أخذت بعين الاعتبار خلال المفاوضات الاجتماعية الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها الدولةوأفاد أن عملية صرف أول أقساط الزيادة في الأجورستنطلق بحلول أكتوبر 2022 وتحتسب هذه الزيادة على الأجر الخام، مؤكدا أن أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي سيتولى بعد عصر اليوم مع رئيسة الحكومة نجلاء بودنالامضاء على محضر الاتفاقالجدير بالذكر أن الزيادة في الأجور تهم أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العمومي ويعتبرها الموظفون ضرورية لترميم مقدرتهم الشرائية في وقت تجاوزت فيه نسبة التضخم 8.6 بالمائةويطلق الاتحاد العام التونسي للشغل مفاوضات دورية حول الزيادة في أجور موظفي القطاع العمومي، كما يطلق بالتوازي مفاوضات أخرى مع القطاع الخاص تتوج بتوقيع اتفاقيات إطارية يجرى بمقتضاها صرف زيادات مقسطة على 3 سنوات.