مركز النهوض بالصّادرات ينظم أيام 6 و 7 و 8 ديسمبر 2022 لقاءات الأعمال التونسية الإفريقية

ينظم مركز النهوض بالصّادرات أيام 6 و 7 و8 ديسمبر 2022،"لقاءات الأعمال التونسية الإفريقية" في دورتها الثانية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وذلك في إطار تنفيذ برنامج دعم الصّادرات نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.





وأوضح المركز في بلاغ، الإربعاء، أن هذه التظاهرة الرائدة إفريقيا في مجال تشبيك رجال الأعمال وربط شراكات مهنية ثنائية تهدف إلى تعزيز توجّه المؤسّسات التونسيّة المصدّرة نحو الأسواق الإفريقيّة والسّعي لمزيد دفع المبادلات التجارية مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.وبين المصدر ذاته، أنه من المنتظر تنظيم ما يقارب 1000 لقاء أعمال بمشاركة 200 شركة تونسية مصدّرة و100مؤسّسة إفريقيّة من ضمن أبرز الموردين والفاعلين الاقتصاديين، ممثلة عن 20 دولة إفريقية تقريبا.كما سيتم استهداف العديد من القطاعات الواعدة على غرار قطاعات الصّناعات الغذائيّة والكهربائيّة والملابس والصّناعات الصيدليّة ومواد البناء والأشغال العامّة بالإضافة إلى خدمات الصّحة والتعليم والتكوين وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.كما سيتخلل هذه التظاهرة العديد من الأنشطة الموازية، منها بالخصوص جلسة افتتاحيّة بحضور شخصيات رسميّة وورشات عمل وزيارات ميدانية للشركات التونسية في القطاعات المستهدفة.وبين المركز أن دعوة رجال الأعمال الأفارقة ستعتمد على اختيار أبرز المورّدين والمشترين في كلّ بلد والتواصل المباشر بهم عن طريق شبكة التمثيل التجاري لمركز النهوض بالصّادرات بكل من الكوت ديفوار والكاميرون وجمهورية الكنغو الديمقراطية ونيجيريا وكينيا، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسيّة التونسيّة بالبلدان الإفريقيّة، وذلك بهدف ضمان أوفر أسباب النجاح للّقاءات المهنيّة والزيارات الميدانيّة التي سيقع تنظيمها على هامش هذه التظاهرة.يذكر أن أن تظاهرة "لقاءات الأعمال التونسية الإفريقية" تأتي بعد دورة أولى نظمت بصفة افتراضية سنة 2020.