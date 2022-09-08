توزر: التكفل ب 460 طفلا بمؤسسات الطفولة والعمل على دمج مجموعة من أطفال طيف التوحد برياض الأطفال

استعدادا لانطلاق السنة التربوية الجديدة بمؤسسات الطفولة وخاصة المؤسسات العمومية الراجعة بالنظر الى مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والاسرة، تم الانتهاء من اعداد البرنامج الخاص بالأطفال مكفولي مؤسسات الطفولة في الجهة، وفق المندوب الجهوي منجي الشتوي.





وبين الشتوي في توضيح ل"وات" أنه وقع توفير كافة المستلزمات لفائدة الأطفال المكفولين والبالغ عددهم 490 طفلا في مختلف معتمديات الولاية من خلال توفير اللباس والمحافظ والأدوات المدرسية والكتاب المدرسي ومواد النظافة ويتم حاليا توزيع هذه المستلزمات في مؤسسات الطفولة الخمس بالجهة.وستتعزز رياض الأطفال بروضتين عموميتين واحدة في مدينة توزر والثانية بنفطة وتستقطب المؤسستين 50 طفلا في كل مؤسسة على أن يتم التكفل ب 25 طفلا عن كل روضة.وفي ما يتعلق بإدماج أطفال طيف التوحد فقد تم التنسيق مع جمعية "تحدي" لرعاية أطفال التوحد وعدد من الجمعيات الأخرى المستقطبة لهذه الفئة لإدماج مجموعة من حاملي طيف التوحد في عدد من رياض الأطفال، ووصل العدد حتى الآن الى 21 طفلا، مع الإشارة الى ان عدد رياض الأطفال المخصصة لإدماج الأطفال سواء من حاملي طيف التوحد أو حاملي الإعاقة يبلغ 91 روضة.وتتكفل وزارة شؤون المرأة والاسرة بدفع معلوم 200 دينار عن كل طفل موزعة الى 100 دينار للروضة الدامجة و100 دينار للمربي المختص حسب الحاجة سواء مختص في تقويم النطق أو غيره.ص م