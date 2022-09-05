اعداد التقرير النهائي حول الاستفتاء والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية القادمة محور جلسة عمل بمقر هيئة الانتخابات

مثلت متابعة تقدم أشغال اللجنة المكلفة، صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بإعداد التقرير النهائي حول استفتاء 25 جويلية 2022 ، والاستعدادات الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة، محور جلسة عمل انعقدت اليوم الإثنين بين أعضاء مجلس الهيئة وجهازها التنفيذي، وفق بلاغ أصدرته الهيئة.







ودعا رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إلى ضرورة إعداد التقرير العام حول الاستفتاء وإحالته إلى الجهات المعنية ضمن الآجال القانونية المحددة، مشيدا بنجاح الهيئة في تنظيم الاستفتاء في آجال قياسية، وبما أبدته مختلف الإدارات المعنية بإعداد التقارير المستوجبة من حرص على إنجاز المطلوب ضمن الجدول الزمني المتفق عليه.



كما أبرز رئيس الهيئة أهمية إطلاق التحضيرات الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة بشكل مسبق، والبدء منذ الآن في الإعداد الجيد للمسار الانتخابي القادم، بهدف توفير كافة أسباب النجاح لهذه المواعيد الانتخابية على ضوء الدستور الجديد، على غرار الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها آخر السنة الجارية، وانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم وكذلك الانتخابات المحلية والجهوية.



