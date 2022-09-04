بن عروس: استعدادات المندوبية الجهوية للتربية للعودة المدرسية (تصريح)

قال المندوب الجهوي للتربية ببن عروس مراد العزابي بان مصالح المندوبية تكثف جهودها خلال هذه الفترة من خلال متابعة برنامج اشغال البنايات والصيانة والتوسعات والاحداثات الخاصة بالمؤسسات التربوية بولاية بن عروس استعدادا للعودة المدرسية 20222023







واكد اليوم الاحد في تصريح لمراسلة وكالة تونس افريقيا للأبناء بالجهة ان جزء كبيرا من الاشغال ستنتهي لتكون المؤسسات التربوية جاهزة لاستقبال التلاميذ في 15 سبتمبر الجاري، مشيرا الى انه سيتم في المقابل تركيز قاعات جاهزة الصنع في بعض المدارس التي لم تنته فيها الاشغال بعد على غرار المدرسة الابتدائية ببومهل (تركيز 2 قاعات).



وفي ما يتعلق بالتجهيزات، المدرسية، اوضح العزابي بان عددا من المؤسسات التربوية الابتدائية والاعدادية والثانوية انتفعت بالتجهيزات التي تم الانطلاق في الاعداد لتوزيعها منذ شهر جويلية والمتمثلة في الكراسي والطاولات والسابورات، لافتا الى ان عملية توزيع هذه التجهيزات ستتواصل الى غاية يوم العودة المدرسية.



ويواصل المندوب الجهوي للتربية وكاتب عام المندوبية ببن عروس زيارات المتابعة الميدانية للمؤسسات التربوية حيث تحولا امس السبت الى عدد من المؤسسات التربوية بكل من المحمدية وفوشانة ونعسان لمعاينة تقدم أشغال البناء والصيانة وتم التأكيد على ضرورة استكمال الأشغال المبرمجة قبل انطلاق السنة الدراسية.



وكان والي الجهة عز الدين الشلبي اكد خلال جلسة عمل انتظمت يوم الجمعة الفارط بمقر الولاية استعدادا لانجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2023/2022

ضرورة التركيز على جوانب الصيانة و النظافة و توفير العنصر البشري و الوسائل البيداغوجية الى جانب تامين النقل وتوزيع المساعدات الاجتماعية وتحسين مختلف الخدمات المدرسية و الجامعية وحماية المؤسسات التربوية.



