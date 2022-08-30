قفصة: دفعة جديدة من المشاريع البلديّة بالمنطقة البلديّة بقفصة

إستفادت بلدية قفصة هذا العام بدفعة جديدة من المشاريع البلدية ذات الصلة بتحسين حالة البنية الأساسية في عدّة أحياء وتجمعات سكنية، وبإعادة تهيئة بعض المرافق العمومية، وكذلك بتوسعة شبكة التنوير العمومي وخاصة بالمناطق القروية.

وحسب رئيس بلدية قفصة، حلمي الهاني، فإنّ مشروع إعادة تهيئة المسبح البلدي المُغطّى الواقع بمدينة قفصة قد شارف على الإنتهاء، ليكون جاهزا للإستغلال في الأسابيع القليلة المُقبلة، بعد تهذيبه وإعادة بناء وحداته الصحّية وتزويقه وربطة بالطاقة الشمسية، وهو مشروع قُدّرت كلفته بـ 500 ألف دينار بتمويل كامل من وزارة الشباب والرياضة.





كما رصد المجلس البلدي بقفصة بعنوان برنامج الإستثمار البلدي لسنة 2021 مبلغا بقيمة 870 ألف دينار لتعبيد وترصيف عدّة طرقات فرعية بأحياء المولّى، والسرور، والنهوض، والقمّودي، وكذلك بضاحيتي سيدي أحمد زروق ورأس الكاف، وبلغت نسبة تقدّم أشغال تهذيب هذه الطرقات الفرعية حدود 30 بالمائة.

من ناحية أخرى، وبهدف توسعة شبكة التنوير العمومي بالمنطقة البلدية بقفصة، إنطلقت هذه الأيّام أشغال لتركيز شبكات للإنارة بعدّة مناطق ريفية وتجمّعات سكنية تتبع للمنطقة البلدية بكلفة 330 ألف دينار، وهي بالخصوص مناطق منزل مأمون، والعقيلة، والقطّار، وأولاد زيد، والعلندة، ووادي الأصفر، وكاف دربي، وكذلك حديقة الحرّية بوسط المدينة، وحي القيطنة، وضاحية رأس الكاف.

وأفاد رئيس بلدية قفصة، حلمي الهاني، كذلك بقرب إنطلاق مشاريع أخرى منها خاصة مشروع تهيئة السوق البلدية بحي السرور بكلفة 110 ألف دينار، وتهذيب قنوات الصرف الصحّي بالسوق المركزية بوسط مدينة قفصة بمبلغ 100 ألف دينار، ومشروع إعادة تهيئة وتجميل ساحة وادي الباي وتنويرها وترصيفها بكلفة 197 ألف دينار.



