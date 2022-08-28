الدّاخلية: فتح بحث إداري في وفاة شابّ من منطقة تينجة إثر إيقافه من قبل المصالح الأمنية

أذن وزير الدّاخلية، توفيق شرف الدّين، بفتح بحث إداري في حادثة وفاة الشّاب، كريم ولد السّياري، أصيل منطقة تينجة (ولاية بنزرت)، أمس السّبت، بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت، بعد إيقافه من قبل المصالح الأمنية، وفق ما أفادت به وزارة الدّاخلية، في بلاغ لها اليوم الأحد.





وبيّنت الوزارة أنّه تمّ إشعار النّيابة العمُوميّة بالمحكمة الإبتدائيّة ببنزرت والتي "أذنت بفتح بحث تحقيقي في الموضوع وقامت بالمعاينة الأوليّة لجثة المعني والتي لم تكن تحمل آثار عنف ظاهرة للعيان"، حسب نص البلاغ.وذكرت الداخلية في روايتها لهذه الحادثة، أنه "تمّ مساء يوم أمس السبت، أثناء حملة أمنيّة بجهة تينجة (منزل بورقيبة) من ولاية بنزرت، ضبط شخص محلّ عدّة مناشير تفتيش لفائدة العدالة، بصدد تسلّم وتسليم أشياء مشبوهة مع أشخاص آخرين، وقد تحصّن هذا الشخص، قبل القبض عليه، بالفرار، وأثناء ملاحقته قام بابتلاع شيء مشبُوه (يُرجّحُ أنهُ مادّة مخدّرة)، كان بحوزته، حسب شهود عيان"، مشيرة إلى أنه "إثر السّيطرة عليه واقتياده إلى مركز الإستمرار بمنطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة، شعُر المشبوه فيه بتوعّك صحّي، ممّا استوجب نقلهُ إلى المستشفى الجهوي بالمكان لتلقي الإسعافات الضروريّة، إلا أنه فارق الحياة".يُذكر أنّ وليد عاش بالله، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت، المساعد الأول لوكيل الجمهورية، قال في تصريح إعلامي، اليوم الأحد،"إنّ النيابة العمومية ببنزرت أذنت بفتح بحث تحقيقي بشأن وفاة أحد الأشخاص، أمس السبت، بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت، بعد إيقافه من قبل المصالح الأمنية"، مبيّنا أنه فور إخطار النيابة العمومية بقبول جثة أحد الأشخاص بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، بعد تحويلها من مستشفى منزل بورقيبة، تم التحول من قبل ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق على عين المكان، والإذن بعرض جثة الهالك على الطبيب الشرعي للتشريح، وفتح بحث تحقيقي وتعهد أحد قضاة التحقيق لتحديد أسباب الوفاة".وكان مدخل مدينة تينجة، شهد ليلة أمس السبت، حالة احتقان كبير وغلقا للطريق وإشعال عجلات مطاطية، تعبيرا عن احتجاج عدد من المتساكنين على وفاة هذا الشاب".