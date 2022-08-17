موجة الحرارة الاستثنائية تتسبب في العديد من الانقطاعات الكهربائية


Publié le Mercredi 17 Août 2022 - 15:32قراءة: 0 د, 34 ث
      
سجلت الشركة التونسية للكهرباء والغاز انقطاعات كهربائية على العديد من الجهات تسببت في أعطاب على مستوى الشبكة الكهربائية،.
وأوضحت الشركة في بلاغ، الأربعاء، أن الانقطاعات ناتجة عن تواصل ارتفاع موجة الحرارة الاستثنائية خلال هذا اليوم.


ولفتت الشركة، إلى أن "كافة الوحدات الفنية والميدانية ووحدات التدخل السريع التابعة للشركة مجندة لتأمين استمراية التزويد بالكهرباء والتدخل لإصلاح الأعطاب الخارجة عن نطاقها في الإبان".


كما توقعت تسجيل ذروة استهلاك كهرباء تتجاوز ذروة أمس، الثلاثاء، التي بلغت 4615 ميغاوات في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال.

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وأشارت الشركة في البلاغ ذاته، إلى أن موجة الحرارة الاستثنائية التي تجاوزت 50 درجة في الظل حسب الأرصاد الجوية، تسببت في ارتفاع الطلب على الكهرباء نتيجة للإقبال المكثّف على تشغيل المكيفات.



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