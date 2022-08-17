الحماية المدنية: ست حالات وفاة و353 إصابة في حوادث مختلفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

تُوفي ستة أشخاص وأصيب 353 آخرون في حوادث مختلفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم الأربعاء.وذكر المصدر ذاته، في بلاغ، أن وحدات الحماية المدنية سجلت 405 تدخلات في حوادث مختلفة نجم عنها ست حالات وفاة و353 إصابة.وأضاف أن وحدات الحماية المدنية تدخلت في 90 مناسبة لإطفاء الحرائق وفي 118 مناسبة للنجدة والإسعاف بالطرقات و187 مرة للإسعاف في غير حوادث المرور.