فوز اتحاد بنقردان على امل حمام سوسة وديا 1 -صفر


Publié le Mercredi 17 Août 2022 - 14:51قراءة: 0 د, 18 ث
      
فاز اتحاد بنقردان امس بسوسة على امل حمام سوسة بنتيجة 1- -صفر في مباراة ودية . وسجل صديق الماجري د9 الهدف الوحيد .
ويجرى الاتحاد تربصا تحضيريا بسوسة ثم يلاقي اتحاد تطاوين وديا بعد اسبوع في جربة.

ويستعد إتحاد بن قردان لمباراة نصف نهائي كاس تونس مع مستقبل المرسى بعد اسبوعين .
و يستعد امل حمام سوسة من جهته للموسم الجديد.

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