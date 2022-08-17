فوز اتحاد بنقردان على امل حمام سوسة وديا 1 -صفر

فاز اتحاد بنقردان امس بسوسة على امل حمام سوسة بنتيجة 1- -صفر في مباراة ودية . وسجل صديق الماجري د9 الهدف الوحيد .ويجرى الاتحاد تربصا تحضيريا بسوسة ثم يلاقي اتحاد تطاوين وديا بعد اسبوع في جربة.ويستعد إتحاد بن قردان لمباراة نصف نهائي كاس تونس مع مستقبل المرسى بعد اسبوعين .و يستعد امل حمام سوسة من جهته للموسم الجديد.