وحدات الحرس تنقذ 219 مهاجرا غير نظامي من الغرق (الناطق باسم الحرس)


Publié le Dimanche 14 Août 2022 - 15:30قراءة: 0 د, 24 ث
      
أحبطت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط والجنوب، ليلة البارحة، 11 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 219 مهاجرا غير نظامي من الغرق، وفق ما ذكره المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.


وأضاف ذات المصدر، في بلاغ على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن 113 من بين هؤلاء المهاجرين يحملون جنسيات بلدان إفريقية مختلفة.

وأفاد بأن الوحدات حجزت مبلغا ماليا من العملة التونسية و12 محركا و7 مراكب بحرية تم استغلالها في عملية الابحار خلسة باتجاه إيطاليا.




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