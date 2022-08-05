الملعب التونسي يتعاقد مع المهاجم هيثم الجويني لمدة موسمين


Publié le Vendredi 05 Août 2022 - 17:31قراءة: 0 د, 17 ث
      
اعلن الملعب التونسي اليوم الجمعة عن انتداب المهاجم هيثم الجويني لمدة موسمين قادما من اهلي بنغازي الليبي.


وسبق لهيثم الجويني (29 سنة) ان خاض عديد التجارب الكروية ابرزها في الترجي الرياضي وتينيريف الاسباني والعين السعودي والمقاولون وطلائع الجيش المصريين قبل ان يستقر به المطاف في اهلي بنغازي الليبي.

ويشرف على حظوظ الملعب التونسي حاليا المدرب اسكندر القصري.

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