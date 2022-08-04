بنزرت: مصالح الحماية المدنية تنفذ حوالي 1000 تدخل ميداني خلال شهر جويلية

بلغ عدد التدخلات الميدانية لمصالح الحماية المدنية بولاية بنزرت خلال شهر جويلية المنقضي حوالي 1000 تدخل في كافة مناطق الجهة، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية العميد كمال المليتي.وبين المليتي في تصريح لصحفي "وات" ان التدخلات الميدانية في مجال النجدة والاسعاف على الطرقات احتلت المرتبة الاولى عدديا خلال شهر جويلية المنقضي بتسجيل أكثر من 507 تدخلات، والبقية في مجالي التصدي للحرائق (الغابية والمحاصيل الزراعية وغيرها)، والنجدة والانقاذ على الشواطئ.واشار الى ان مجمل التدخلات الميدانية كانت في اطار الاعمال اليومية للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، علاوة على اللجان المحلية لتنظيم النجدة بكافة معتمديات الولاية وبمعاضدة من المصالح المركزية للحماية المدنية ومختلف الهياكل المتداخلة.وجدد المليتي دعوته للنسيج المنظماتي والجمعياتي المحلي والجهوي لمعاضدة المجهود الميداني عبر مزيد تعزيز مناخات التامين واليقظة والالتزام بالتوصيات المؤكدة للمصالح المتدخلة الموجهة لعموم المواطنين من زوار الجهة ومتساكنيها.