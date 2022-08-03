المنستير: المشاركون في إحياء للذكرى 119 لميلاد الزعيم الراحل بورقيبة يطلقون نداء للتدخل لإنقاذ معلم قصر المرمر

أطلق المشاركون والمشاركات في تظاهرة ثقافية نظمها اليوم بمتحف الحبيب بورقيبة بالمنستير المكتب الجهوي بالمنستير لجمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة ورموز الحركة الوطنية نداء للتدخل لإنقاذ معلم قصر المرمر المتداعى للسقوط، وذلك بمناسبة احياء الذكرى 119 لميلاد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبةواقترح الأستاذ المحاضر بمعهد تاريخ تونس المعاصر، فيصل الشريف إحداث مركز للبحث والدراسات الأكاديمية حول ذاكرة بورقيبة وفكره بقصر المرمر بسقانصوأفاد الباحث في الجامعة التونسية المختص في التاريخ ،عادل بن يوسف ل /وات/ أنّ عديد الفضاءات بقصر المرمر تستدعي التدخل العاجل، على غرار النافورات والإقامات المحيطة به، قائلا لابّد من رصد ميزانية في الخصوصواعرب عن امله في أن يحظى هذا المشروع باهتمام كل من وزارتي الشؤون الثقافية والتعليم العالي والبحث العلمي ليقع جلب كلّ الأرشيفات الموجودة بوزارة الخارجية الفرنسية وأرشيف الإقامة العامة وفي نانت بفرنسا وفي بعض المراكز الدولية ، بالاضافة الى ما هو موجود في معهد تاريخ تونس المعاصر وكلّ خطب بورقيبة السمعية البصرية وجميع خطبه المنشورة في 34 جزء والخطب المولوديةوأضاف أنّ إحداث مثل هذا المركز القريب من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة من شأنه أن يحوّل قصر المرمر إلى قبلة للسياح والباحثين وتحقيق مداخيل مالية للدولة التونسيةوأفاد من جهته وات رئيس المكتب الجهوي لجمعية الوفاء والمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة ورموز الحركة الوطنية ،فتحي بسباس أنّهم نظموا هذه التظاهرة الثقافية تحت عنوان "بورقيبة من معركة القلم إلى معركة البناء الوطني" احياء للذكرى 119 لميلاد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة والذكرى 45 لتأسيس إذاعة المنستير ،وذلك بالشراكة مع ودادية أعوان وموظفي المعهد الوطني للتراث والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير والمركب الثقافي بالمنستير وبلدية المنستير وجمعية نادي الأجيال بحضور ثلة من المقاومين والمناضلين من الرعيل الأوّل