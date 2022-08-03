تطاوين: الانطلاق قريبا في مشروعين لتحسين تزويد مناطق قصر المقابلة والرقبة وقصر أولاد دباب بماء الشرب بكلفة 856 ألف دينار

يموّل المجلس الجهوي بتطاوين مشروعين جديدين لتحسين التزوّد بالماء الصالح للشرب لفائدة متساكني عدد من قرى معتمدية تطاوين الجنوبيّة بكلفة تقدّر بحوالي 856 ألف دينار، حيث سيزوّد المشروع الأوّل متساكني محور قصر المقابلة والرقبة والثاني قرية أولاد دباب، وفق ما أكدته مصالح الولاية لـ"وات".وستنطلق قريبا اشغال مد 8 كيلومترات من القنوات لجلب مياه الشرب من بئر بقرية شنني الى غاية خزان الرصيفة التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الذي يزوّد متساكني محور قصر المقابلة والرقبة جنوب مدينة تطاوين، وسيتم الشروع قريبا أيضا في مد كيلومترين من القنوات لجلب المياه من محطة الضخ بقرية قصر اولاد دباب الى خزان قصر أولاد دباب للترفيع في نسق التزويد وتلبية حاجيات متساكني المناطق العليا للقرية.يشار إلى أن بئر شنني 6 مخصّص لمجمع التنمية بشنني ويتطلب امضاء اتفاقية مع المندوبية الجهوية للتنمية ليتقاسم المجمع مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) استغلاله في هذه الفترة على غرار عدة اتفاقيات تم ابرامها مع مجامع فلاحية اخرى بالولاية.وتأتي هذه المشاريع في إطار التخفيف من وطأة الانقطاعات المتكررة والمطوّلة لمياه الشرب التي توزّعها الصوناد في عدة مناطق ريفية وحضريّة، لا سيما خلال فصل الصيف الذي يتسم بشدّة الحرارة وتأثير الجفاف على الجهة، حيث كانت ابرز المطالب الملحة للسكان من والي الجهة، حافظ الفيتوري، خلال زياراته الميدانية لمناطقهم، تتمثّل في أولوية اهتمام السلط الجهوية والمحلية بمسألة المياه، والسعي الى ايجاد حلول ولو ظرفية باستغلال وحفر ابار فلاحية جديدة والزيادة في دفقها وتوزيع مياهها.