سليانة: تجميع 862 ألفا و245 قنطارا من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد

بلغت كميات الحبوب المجمّعة بولاية سليانة، منذ بداية موسم الحصاد إلى غاية أمس الأحد، 862 ألفا و245 قنطار، وفق ماذكره رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، محمد طاهر عزوز، اليوم الاثنين، لـ"وات".وأضاف عزوز أن الكمّيات المجمعة تتوزع إلى 630 ألف قنطار قمح صلب، و83 ألفا و198 قنطارا قمح لين، و148 ألفا و899 قنطارا شعير، مؤكدا أنه تمّ وسق 275 ألف قنطار من القمح الصلب، و47 ألف قنطار قمح لين، و95 ألف قنطار شعير، نحو نقاط بين الأعلاف، إلى جانب تخصيص جزء منها كمخزون احتياطي للبذور.وأشار إلى أنه تم، إلى غاية يوم الجمعة المنقضي، قبول 18 مطلب اعتراض من قبل الفلاحين لإعادة التعيير، وسيكون يوم غد الثلاثاء أول موعد لإعادة التعيير بالمخبر الجهوي للحبوب لدراسة المطالب إما بزيادة السعر أو الحفاظ عليه.