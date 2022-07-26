الداخلية: اندلاع 11 حريقا بثماني ولايات بعضها لا يزال مندلعا

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أفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأنه تم يومي 25 و26 جويلية الجاري تسجيل إندلاع 11 حريقا بالغابات في ثماني ولايات هي سليانة وباجة والقيروان وجندوبة والكاف وبنزرت وزغوان ونابل، لا يزال بعضها مندلعا الى حد الساعة.* ولاية سليانة: شهدت اندلاع حريقين اثنين، الاول بجبل البياضة (منطقة برقو) اندلع صباح أول أمس الأحد وماتزال الجهود متواصلة لاطفائه نهائيا حيث تجاوزت نسبة السيطرة حاليا 90 % . واشارت الوزارة ألى أنه تم العثور على آثار مادّة البنزين، وفتح محضر بحث في الغرض.وبينت أنه تم تسخير 7 شاحنات اطفاء حماية مدنية وشاحنات إطفاء تابعة للغابات ومعدات ثقيلة تابعة لمصالح التجهيز، الى جانب دعم جوي من جيش الطيران الذي سخر طائرة عسكرية تولت القيام بطلعات جوية للإطفاء .أما الحريق الثاني بسليانة فقد اندلع اليوم الثلاثاء بين منطقة عين بوسعدية وقصر اللمسة (على الحدود بين ولايتي القيروان وسليانة) على بعد 8 كلم من حريق جبل بياضة وتتواصل الجهود لإخماده.* ولاية جندوبة: سجل صباح اليوم الثلاثاء اندلاع حريق بمنطقة مريج بعين دراهم بأشجار الصنوبر، وامكن تطويقه وإخماده في وقت وجيز، وقدرت المساحة المتضررة بـ 200 متر مربع.* ولاية الكاف: إندلع اليوم الثلاثاء حريق بجبل الكميم بالطويرف، ولا تزال الجهود متواصلة لتطويقه، وأكدت الوزارة أنه لا يشكل خطورة حاليا، وتم تسخير 3 شاحنات إطفاء حماية مدنية وشاحنة إطفاء غابات لإطفائه.* ولاية باجة: إندلع أمس الاثنين حريق بجبل بالليف نفزة، ولا تزال الجهود متواصلة لإخماده، نظرا لصعوبة التضاريس واستحالة وصول وسائل الاطفاء، حيث تم توفير 4 شاحنات اطفاء حماية مدنية وشاحنات اطفاء غابات، واعطاء الأولوية الى تأمين التجمعات السكنية ،من خلال تركيز شاحنات اطفاء جاهزة للتدخل في صورة تطور الوضع.* ولاية القيروان: إندلع أمس الاثنين حريق بجبل كاف القيطون الوسلاتية، وماتزال عمليات الاخماد متواصلة خاصة على مستوى منطقة عين بوسعدية.وأضافت الوزارة أنه تم اليوم الثلاثاء، تسجيل اندلاع حريق ثان بمنطقة العثمانية الوسلاتية، على بعد 8 كلم من جبل القيطون، التي تعرف بغطائها النباتي الهام المتكون اساسا من اشجار الصنوبر.* ولاية بنزرت: إندلاع حريق أمس الاثنين بجبل تمرة (منطقة سجنان) اتى على حوالي 30 هكتارا من الأشجار الغابيّة، فضلا عن اندلاع حريق آخر بجبل العمايرية بسجنان، أتى على حوالي خمسة هكتارات من الأشجار الغابيّة وتمّ اخماد الحريقين.* ولاية زغوان: إندلاع حريق أمس الاثنين بجبل منصور بالفحص، أتى على حوالي 300 هكتار من الأشجار الغابيّة وتمّ إخماده.* ولاية نابل: إندلاع حريق بغابة بجهة وادي الوحيشي (بني خلاد) أمس الاثنين، أتى على حوالي 30 هكتارا وتمّ إخماده.