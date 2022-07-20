معز تريعة: تمت السيطرة على أغلب جيوب النّار بجبل برج السدرية بنسبة تفوق 90 بالمائة

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قال الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة إنه مبدئيا تمت السيطرة على أغلب جيوب النّار بنسبة تفوق 90 بالمائة بخصوص الحريق الذي اندلع بجبل برج السدرية يوم امس الثلاثاء كما ان اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث بقيت في حالة انعقادوأوضح تريعة في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن عامل الرياح وارتفاع درجات الحرارة قد تتسبب في اندلاع حريق ثان ببعض الجيوب على غرار ما حصل صباح اليوم بقمة جبل برج السدرية الذي اندلع فيه الحريق مجددا وتقوم حاليا مختلف الوحدات باطفائه.وأكد الناطق باسم الحماية المدنية انه تحسبا لعاملي الرياح و ارتفاع درجات الحرارة التي قد تتسبب في اندلاع الحريق مجددا ببعض الجيوب تم الإبقاء على جميع المعدات الموجودة على عين المكان على غرار جميع شاحنات الإطفاء (16شاحنة) إضافة إلى التجهيزات التي وفرتها الإدارة العامة للغابات ومختلف الهياكل المتدخله في إطار تفعيل المخطط الجهوي لمجابهة الكوارث.وأكد ان اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث في حالة انعقاد وأن كافة الجهود سواء من الحماية المدنية او الإدارة العامة للغابات مبذولة لإبقاء الوضع تحت السيطرة الى جانب مجهودات وحدات الجيش التي نفّذت طلعات جوية ساهمت في إخماد الحريق .وقال تريعة ان الأولوية قد أعطيت الي حماية المناطق السكنية من خلال التطويق ووضع شاحنات إطفاء في محيطها الى جانب حماية مستعملي الطريق السيارة وتأمين سلامتهم. وأشار الى أنّه لم يقع تسجيل خسائر بشرية أو خسائر مادية ( ممتلكات المتساكنين) بل أنه تم تسجيل خسائر هامة على مستوى النسيج الغابي بالنظر الى المساحة التي طالتها النيران والتي سيتم تحديدها لاحقا من قبل الإدارة العامة للغابات.على صعيد اخر أكد تريعة ان شاحنات الإطفاء القادمة من الجانب الجزائري دخلت التراب التونسي لكنها لم تصل بعد مكان الحريق