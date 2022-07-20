محاصرة حريق جبل بوقرنين والسيطرة عليه من عدة محاور

وتواصل عمليات الإطفاء لاخماد الجيوب المتفرقة

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اكدت مصادر من الحماية المدنية ومن السلطات المحلية، انه تمت محاصرة الحريق الذي نشب في السلسلة الجبلية الممتدة من جبل بوقرنين الى حدود برج السدرية من ولاية بن عروس، امس الثلاثاء، والسيطرة عليه من عديد المحاور، حيث تمت السيطرة على اغلب جيوب النيران التي طالت الجهة الشمالية من جهة جبل بوقرنين وصولا الى حمام الشط .وتتواصل جهود وحدات الحماية المدنية مدعومة بمروحيات الجيش الوطني للسيطرة على باقي الجيوب المتفرقة على مستوى المرتفعات الجبلية بجهة برج السدرية ومن المنتظر أن تتم السيطرة عليها في قادم الساعات.وشهدت السلسلة الجبلية الممتدة من جبل بوقرنين الى حدود برج السدرية منذ أمس الثلاثاء حريقا هائلا أتى على مساحات شاسعة من الغطاء الغابي والنباتي للمنطقة الجبلية الممتدة جنوب العاصمة، وقد ساهمت الحرارة الشديدة وشدة الرياح وصعوبة التضاريس في سرعة انتشار النيران، مما دفع بإرسال وحدات إضافية من شاحنات الإطفاء والتنسيق مع وحدات الجيش الوطني لمعاضدة المجهودات وإرسال مروحيات للإطفاء .وكان المدير الجهوي للحماية المدنية ببن عروس العميد نجم الذين بالحاج محمد صرح في وقت سابق انه تم تفعيل المخطط الجهوي لتفادي الكوارث ودعوة جميع المتدخلين للمشاركة فيه، حيث تم ضبط مخطط واضح وتقسيم منطقة التدخل إلى عدة قطاعات وتركيز شاحنات لحماية النقاط الحساسة على غرار محطة الإرسال الإذاعي والتجمعات السكنية المجاورة للجبل.