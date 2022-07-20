محاصرة حريق جبل بوقرنين والسيطرة عليه من عدة محاور


Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 - 08:55قراءة: 1 د, 3 ث
      





وتواصل عمليات الإطفاء لاخماد الجيوب المتفرقة



..


اكدت مصادر من الحماية المدنية ومن السلطات المحلية، انه تمت محاصرة الحريق الذي نشب في السلسلة الجبلية الممتدة من جبل بوقرنين الى حدود برج السدرية من ولاية بن عروس، امس الثلاثاء، والسيطرة عليه من عديد المحاور، حيث تمت السيطرة على اغلب جيوب النيران التي طالت الجهة الشمالية من جهة جبل بوقرنين وصولا الى حمام الشط .

وتتواصل جهود وحدات الحماية المدنية مدعومة بمروحيات الجيش الوطني للسيطرة على باقي الجيوب المتفرقة على مستوى المرتفعات الجبلية بجهة برج السدرية ومن المنتظر أن تتم السيطرة عليها في قادم الساعات.



وشهدت السلسلة الجبلية الممتدة من جبل بوقرنين الى حدود برج السدرية منذ أمس الثلاثاء حريقا هائلا أتى على مساحات شاسعة من الغطاء الغابي والنباتي للمنطقة الجبلية الممتدة جنوب العاصمة، وقد ساهمت الحرارة الشديدة وشدة الرياح وصعوبة التضاريس في سرعة انتشار النيران، مما دفع بإرسال وحدات إضافية من شاحنات الإطفاء والتنسيق مع وحدات الجيش الوطني لمعاضدة المجهودات وإرسال مروحيات للإطفاء .

وكان المدير الجهوي للحماية المدنية ببن عروس العميد نجم الذين بالحاج محمد صرح في وقت سابق انه تم تفعيل المخطط الجهوي لتفادي الكوارث ودعوة جميع المتدخلين للمشاركة فيه، حيث تم ضبط مخطط واضح وتقسيم منطقة التدخل إلى عدة قطاعات وتركيز شاحنات لحماية النقاط الحساسة على غرار محطة الإرسال الإذاعي والتجمعات السكنية المجاورة للجبل.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250062



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 20 جويلية 2022 | 21 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:21 19:38 16:16 12:33 05:15 03:30
Babnet
32°
Babnet38°Babnet% 37:الرطــوبة
تونــسBabnet27°
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
38°-2736°-2635°-2736°-2637°-27
  • Avoirs en devises
    23839,1

  • (19 juil)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,21932 DT        1$ =3,17013 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 juil)   943,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   