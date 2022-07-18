تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب ببعض المناطق من معتمدية تاكلسة

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة العاشرة ليوم الاثنين، بكل من بئر مروة والبريج وغرس مراد لمعتمدية تاكلسة التابعة لولاية نابلوافادت الشركة في بلاغ صادر عنها، ان الاضطراب والانقطاع في توزيع المياه جاء تبعا لانخفاض مستوى المائدة المائية بمنطقة الدوالة وتدني منسوب البئر العميقة دوالة 2، حيث تمت برمجة تدخل على هذه البئر لمزيد تغطيس المضخة.ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة الثانية بعد الظهر من يوم غد الثلاثاء، وفق المصدر ذاته.