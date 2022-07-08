هيئة الانتخابات تكشف عن محاولات لتغيير مراكز اقتراع الناخبين وتضع على ذمّة المواطنين كل العناوين للتثبت من مركز الاقتراع


Publié le Vendredi 08 Juillet 2022 - 14:00قراءة: 0 د, 38 ث
      
افادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه على جميع الناخبين المسجلين أن يتثبتوا من مراكز الاقتراع المسجلين فيها لاستفتاء 25 جويلية 2022 عبر خدمة الهاتف الجوال *195*ب و#
وذلك إثر التفطن إلى محاولات تغيير مراكز الاقتراع الخاصة بالناخبين المسجلين في السجل الانتخابي دون علمهم


كما دعت الهيئة في بلاغ اليوم الجمعة ، كل من يرغب في تحيين مركز اقتراعه إلى القيام بذلك قبل يوم 12 جويلية 2022 عبر الموقع الالكتروني httpss://touenssa.isie.tn أو عبر خدمة
194# أو بأقرب مكتب من مكاتب التحيين الموجودة في كل مقرات البلديات بكامل تراب الجمهورية


وبيّنت أنّه يمكن لكل المواطنين الاتصال بالموزع الصوتي 1814 الموضوع على ذمتهم من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة العاشرة ليلا كامل أيام الأسبوع، للحصول على مزيد من الارشادات بخصوص عمليات التحيين وغيرها من المسائل ذات العلاقة باستفتاء 25 جويلية.
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