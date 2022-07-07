مهرجان قر طاج الدولي 2022: البرنامج الكامل للدورة 56

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دورة الانتصار للفنان التونسي

عقدت الهيئة المديرة للدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي، مساء اليوم الأربعاء بمعلم حمامات أنطونيوس بقرطاج، ندوة صحفية، تمّ خلالها الكشف عن برنامج هذه الدورة، التي تتضمن 33 عرضا فنيا متنوعا، 45 % منها عروض تونسية خالصة.ويعود مهرجان قرطاج الدولي إلى الانتظام من جديد بعد عامين من الانقطاع بسبب جائحة كورونا، وتلتئم الدورة السادسة والخمسون للمهرجان، التي وضعت تحت شعار "رجعنا نتنفسوا فن"، من 14 جويلية إلى 20 أوت 2022.وقدّم المدير الفني للدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي، كمال فرجاني، برنامج هذه النسخة التي ستفتتح بالكوميديا الموسيقية "عشاڨ الدنيا" للمخرج عبد الحميد بوشناق، وتُختتم بحفل للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وهو عرض يندرج ضمن سنة الثقافة التونسية المصرية 2021-2022، التي أقرها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي.وتحدّث كمال فرجاني عن التحديات التي رافقت تنظيم هذه الدورة السادسة والخمسين للمهرجان. وذكر منها الحيّز الزمني الضيق لإعداد برنامج هذه الدورة، والارتفاع المشط لتكلفة العروض مقابل تدني سعر صرف الدينار، مشيرا إلى أن العروض الصغرى مثلا قد ارتفعت تكلفتها بـ 25 % كما ارتفعت تكلفة العروض المتوسطة بـ 300 % مقارنة بسنة 2019.ومن التحديات التي أتى على ذكرها مدير هذه الدورة، الصعوبات المترتبة عن الظرف المالي الصعب الذي تمرّ به تونس، والذي أثر على عديد المجالات، منها القطاع الثقافي، مؤكدا "لذلك لم نسمح لأنفسنا ببرمجة عروض مكلفة ماليا".وأفاد بأن الهيئة المديرة للمهرجان حدّدت سقفا ماليا لعملها، إذ حرصت على إعداد برنامج بميزانية إجمالية لم تتجاوز 60 % من الميزانية التي كانت معتمدة سنة 2019.وشدّد كمال فرجاني في كلمته على أن لجنة التنظيم حرصت أيضا على الانتصار للفنان التونسي، إذ تبلغ نسبة العروض التونسية 45% من إجمالي العروض المبرمجة، فيما بلغت نسبة العروض العربية 30 % مقابل تخصيص نسبة 8 % للعروض الدولية.وقال أيضا إن 45 % من العروض تُقدّم للمرّة الأولى على المسرح الروماني بقرطاج، وأن 58 % من برمجة هذه الدورة هي عروض حصرية في قرطاج.من ناحيته، تحدّث المدير العام للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، يوسف الأشخم، عن عودة المهرجانات الصيفية، بعد توقف دام سنتيْن، مؤكدا أن عودة المهرجانات هي عودة لطاقة حياة. ووصف برمجة الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي بأنها "برمجة متجانسة مع مختلف الشرائح والأعمار"، مؤكدا أن ميزانية هذه الدورة صُرفت لأهداف دقيقة ولفائدة العموم، وهي تتماشى مع الذوق الفني العام لما يتطلبه من الحفاظ على الإرث الوطني مع انفتاح على الخارج.وقال يوسف الأشخم إن مهرجان قرطاج الدولي اقترن بهذا المكان العريق منذ تأسيسه سنة 1964 ليكون محرّكا للسياسة الثقافية من خلال الفاعلين في المشهد الثقافي الذين يؤمنون بالتنوع والذين جعلوا الجمهور يطّلع على أنماط فنية مختلفة. واختتم مداخلته بالقول "المشعل بين أيدينا لإعادة الألق لمهرجان قرطاج الدولي".14و15 جويلية: "عشاڨ الدنيا" لعبد الحميد بوشناق (تونس)16 جويلية : مجموعة B.I.G (كوريا الجنوبية)17 جويلية : الكوميديا الموسيقية "أليس" (تونس)19جويلية: مجموعة "أودنيس" (لبنان) وحيدر حمدي (تونس)21 جويلية: الفنان نور مهنا (سوريا)22 جويلية:عرض أنغام في الذاكرة لعبد الرحمان العيادي (تونس)23 جويلية: nocembo zikode (جنوب افريقيا) ومجموعة kadebostany (سويسرا)26 جويلية:عرض الفنانة زاز zaz (فرنسا)27 جويلية: فرج سليمان (فلسطين) والثنائي نور عرجون وسليم عرجون (تونس)29 جويلية: مسرحية "نموت عليك" الأمين النهدي ومنصف ذويب (تونس)30 جويلية: الفنان راغب علامة (لبنان)31 جويلية: فنان الراب بلطي (تونس)2 أوت: المهرجان العالمي لألعاب السحر3 أوت:عرض CKay (نيجيريا) و "قولترا ساوند سيستام" (تونس)5 أوت: المجموعة الموسيقية لاباس و Gnawa diffusion(الجزائر)6 أوت: الفنان سيف نبيل والفنانة رحمة رياض (العراق)7 أوت: حفل الإخوة جاكسون (الولايات المتحدة الأمريكية)9 أوت: حسان الدوس (تونس)10 أوت: نصير شمة ومجموعة بناة السلام11 أوت: عرض "فرحة" لزياد غرسة (تونس)13 أوت: "ياقوتة" لليلى طوبال (تونس)16 أوت: الفنان صابر الرباعي (تونس)17 أوت: تكريم للفنان الجزائري رابح درياسة (الجزئر)18 أوت: الحضرة للفاضل الجزيري (تونس)19 أوت: alpha blondy(الكوت ديفوار)20 أوت: شيرين عبد الوهاب (مصر)