بطولة ويمبلدون للتنس : ماريا تهزم نيماير في مواجهة ألمانية وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون

Dacoucou, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Publié le Mardi 05 Juillet 2022 - 18:12قراءة: 0 د, 45 ث
      
تغلبت لاعبة الخبرة الالمانية تاتيانا ماريا (34 عاما) اليوم الثلاثاء على مواطنتها الشابة يوله نيماير (22عاما) بنتيجة 4-6 و6-2 و7-5 في مواجهة مثيرة اليوم الثلاثاء في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون للتنس.


وتحتل ماريا، التي عادت من إجازة أمومة الصيف الماضي عقب إنجاب طفلتها الثانية، المركز 103 بالتصنيف العالمي فيما تحجز نيماير المركز 97.
ولم تتأهل أي منهما إلى دور ربع نهائي في البطولات الأربع الكبرى من قبل لكن ماريا تحكمت في أعصابها في المجموعة الفاصلة وكسرت الإرسال بعد إهدار إرسالها في الشوط الخامس ثم انتزعت الفوز حين سددت نيماير في الشبكة خلال نقطة حسم اللقاء.
وتحت أنظار زوجها ومدربها المبتهج تشارلز شكرت ماريا الجمهور على الدعم وقالت إنها لا تصدق أنها بلغت نصف النهائي في بطولة كبرى.

وتابعت "سأعيش هذا الحلم مع عائلتي والطفلتين، قبل عام تقريبا كنت أضع مولودة، هذا جنوني".
وستلتقي في المربع الذهبي التونسية أنس جابر المصنفة الثالثة أو التشيكية ماري بوزكوفا المصنفة 66.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249313



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 06 جويلية 2022 | 7 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:44 16:16 12:31 05:06 03:16
Babnet
27°
Babnet37°Babnet% 65:الرطــوبة
تونــسBabnet27°
1.08 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2737°-2732°-2530°-2432°-23
  • Avoirs en devises
    24338,9

  • (5 juil)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,25538 DT        1$ =3,11170 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 juil)   1402,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   