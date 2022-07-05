بطولة ويمبلدون للتنس : ماريا تهزم نيماير في مواجهة ألمانية وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون

تغلبت لاعبة الخبرة الالمانية تاتيانا ماريا (34 عاما) اليوم الثلاثاء على مواطنتها الشابة يوله نيماير (22عاما) بنتيجة 4-6 و6-2 و7-5 في مواجهة مثيرة اليوم الثلاثاء في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون للتنس.وتحتل ماريا، التي عادت من إجازة أمومة الصيف الماضي عقب إنجاب طفلتها الثانية، المركز 103 بالتصنيف العالمي فيما تحجز نيماير المركز 97.ولم تتأهل أي منهما إلى دور ربع نهائي في البطولات الأربع الكبرى من قبل لكن ماريا تحكمت في أعصابها في المجموعة الفاصلة وكسرت الإرسال بعد إهدار إرسالها في الشوط الخامس ثم انتزعت الفوز حين سددت نيماير في الشبكة خلال نقطة حسم اللقاء.وتحت أنظار زوجها ومدربها المبتهج تشارلز شكرت ماريا الجمهور على الدعم وقالت إنها لا تصدق أنها بلغت نصف النهائي في بطولة كبرى.وتابعت "سأعيش هذا الحلم مع عائلتي والطفلتين، قبل عام تقريبا كنت أضع مولودة، هذا جنوني".وستلتقي في المربع الذهبي التونسية أنس جابر المصنفة الثالثة أو التشيكية ماري بوزكوفا المصنفة 66.