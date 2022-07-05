الحماية المدنية: وفاة تسعة أشخاص وإصابة 405 آخرين في حوادث مختلفة


Publié le Mardi 05 Juillet 2022 - 12:09قراءة: 0 د, 16 ث
      
تُوفّي تسعة أشخاص وأصيب 405 آخرون في حوادث مختلفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفق المتحدث باسم الحماية المدنية.


وذكر المصدر ذاته، في بلاغ على صفحته على موقع "فيسبوك"، أن وحدات الحماية المدنية تدخلت في 509 مناسبات، بينها 122 تدخلا لإطفاء الحرائق و135 تدخلا للنجدة والإسعاف بالطرقات و245 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 248139

Fenac  (Tunisia)  |Lundi 04 Juillet 2022 à 14h 01m |           
العطلة الآمنة هههه الله يرحمهم



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