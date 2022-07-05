الحماية المدنية: وفاة تسعة أشخاص وإصابة 405 آخرين في حوادث مختلفة

تُوفّي تسعة أشخاص وأصيب 405 آخرون في حوادث مختلفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفق المتحدث باسم الحماية المدنية.وذكر المصدر ذاته، في بلاغ على صفحته على موقع "فيسبوك"، أن وحدات الحماية المدنية تدخلت في 509 مناسبات، بينها 122 تدخلا لإطفاء الحرائق و135 تدخلا للنجدة والإسعاف بالطرقات و245 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور.