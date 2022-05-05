حملة وطنية تطوعية لتنظيف المعالم التاريخية والمواقع الأثرية


Publié le Jeudi 05 Mai 2022 - 19:27 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تنظم وزارة الشؤون الثقافية بمناسبة الدورة 31 من شهر التراث من 08 إلى 18 ماي 2022 حملة وطنية تطوعية لتنظيف المعالم التاريخية والمواقع الأثرية.


وتشمل هذه الحملة جميع المعالم التاريخية والمواقع الأثرية المفتوحة للعموم بكامل تراب الجمهورية وكذلك المعالم المسجلة على قائمة التراث العالمي الثقافي والطبيعي لليونسكو بكل من المدينة العتيقة بتونس وولايات القيروان وسوسة والموقع الاثري بقرطاج وكركوان والموقع الاثري بدقة والمدرج الروماني لمدينة الجم.

ويساهم في هذه الحملة التطوعية الوطنية والمواطنية عدد هام من المؤسسات التعليمية الابتدائية والأساسية والثانوية والجامعية إلى جانب العديد من الجمعيات ومكونات المجتمع المدني على غرار الكشافة التونسية وجمعيات صيانة المدينة.


وتهدف هذه المبادرة إلى رفع الحس لدى المواطنين بأهمية الموروث التراثي من خلال تشريكهم في هذه الحملة الوطنية لمعاضدة مجهودات الدولة وحرصهم على المساهمة في صونه والمحافظة عليه وتثمينه.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245697



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الخميس 05 ماي 2022 | 4 شوال 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:51 19:13 16:03 12:23 05:21 03:43
Babnet
20°
 Babnet28° Babnet % 64 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-1822°-1720°-1621°-1521°-14
  • Avoirs en devises
    24294,0

  • (5 mai)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,24280 DT        1$ =3,10111 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 mai)   2186,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   