تنظم وزارة الشؤون الثقافية بمناسبة الدورة 31 من شهر التراث من 08 إلى 18 ماي 2022 حملة وطنية تطوعية لتنظيف المعالم التاريخية والمواقع الأثرية.وتشمل هذه الحملة جميع المعالم التاريخية والمواقع الأثرية المفتوحة للعموم بكامل تراب الجمهورية وكذلك المعالم المسجلة على قائمة التراث العالمي الثقافي والطبيعي لليونسكو بكل من المدينة العتيقة بتونس وولايات القيروان وسوسة والموقع الاثري بقرطاج وكركوان والموقع الاثري بدقة والمدرج الروماني لمدينة الجم.ويساهم في هذه الحملة التطوعية الوطنية والمواطنية عدد هام من المؤسسات التعليمية الابتدائية والأساسية والثانوية والجامعية إلى جانب العديد من الجمعيات ومكونات المجتمع المدني على غرار الكشافة التونسية وجمعيات صيانة المدينة.وتهدف هذه المبادرة إلى رفع الحس لدى المواطنين بأهمية الموروث التراثي من خلال تشريكهم في هذه الحملة الوطنية لمعاضدة مجهودات الدولة وحرصهم على المساهمة في صونه والمحافظة عليه وتثمينه.