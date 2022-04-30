سماء كثيفة السحب بالجنوب والوسط ودرجات الحرارة في انخفاض


Publié le Samedi 30 Avril 2022 - 08:24 قراءة: 0 د, 30 ث
      
يتميز طقس اليوم السبت ، ببعض التغييرات التي تهم مناطق الجنوب و محليا الوسط و المتمثّلة في تكاثف السحب هناك من حين لآخر مع أمطار متفرقة و محليا رعدية وتكون السماء مغيمة جزئيا بالشمال .


ويتواصل هبوب الرياح القوية بالجنوب ترافقها دواوير رملية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية و تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تكون شمالية بالشمال و شرقية بالوسط والجنوب.

والبحر شديد الاضطراب بخليج قابس ومتموج فمحليا مضطرب ببقية السواحل و درجات الحرارة في انخفاض نسبي حيث تتراوح القصوى عامة بين 18 و 24 درجة وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب.



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