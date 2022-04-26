نصف نهائي كاس تونس لكرة السلة : الاتحاد المنستيري يفوز على الزهراء الرياضية 74-69 ويتاهل الى النهائي


Publié le Mardi 26 Avril 2022 - 16:05 قراءة: 0 د, 15 ث
      
تاهل الاتحاد المنستيري الى الدور النهائي لكاس تونس لكرة السلة بفوزه على الزهراء الرياضية بنتيجة 74-69 في مباراة الدور نصف النهائي التي اقيمت يوم الثلاثاء بقاعة محمد المزالي بالمنستير.
يذكر ان مباراة الدور نصف النهائي الثاني ستجمع يوم الاربعاء النادي الافريقي باتحاد الانصار بقاعة القرجاني انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر.

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